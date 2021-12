FPT Techday 2021 Thrive in The Green Normal

HANOI, Vietnam, 3. Dez. 2021 /PRNewswire/ -- FPT, das zu den bedeutendsten Technologieunternehmen Südostasiens zählt, veranstaltete kürzlich das jährliche Technologieforum - FPT Techday 2021 - unter dem Motto „Thrive in The Green Normal" Die Veranstaltung zog über 100.000 Besucher an, darunter mehr als 5.000 Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie dem verarbeitenden Gewerbe, dem Immobiliensektor, dem Bank- und Finanzwesen... und Tausende junger, technikbegeisterter Menschen.