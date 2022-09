Fractus et l'UPC créent un pôle technologique pour développer des solutions « deep tech »

BARCELONE, Espagne, 14 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Fractus et l' Université Polytechnique de Catalogne – BarcelonaTech (UPC) ont convenu de créer le Pôle Deep Tech Fractus-UPC, un centre d'activités de recherche où les technologies deep tech seront conçues et améliorées, dans le but de développer des solutions technologiques de rupture basées sur des défis scientifiques à fort potentiel et impact social. Fractus est l'une des premières entreprises (« spin-off ») issues de la scission de l'UPC.

Dr. Daniel Crespo, UPC dean, shaking hands with Mr. Ruben Bonet, Fractus President and CEO at the UPC facilities after the signature of the collaboration agreement.

Le Pôle Deep Tech Fractus-UPC concentrera les activités de développement des talents, de formation, d'innovation, de recherche et de transfert de technologie, et contribuera activement et stratégiquement à la création de start-up et/ou de spin-offs d'UPC dans le domaine de la deep tech, fondées sur une découverte scientifique ou une innovation technologique, dans le but de promouvoir leur accès au marché. Le domaine de la deep tech englobe le développement de solutions perturbatrices basées sur des technologies de pointe liées à la science ou à l'ingénierie avancée, pour répondre aux défis mondiaux.

L'accord, signé le 13 septembre par le doyen de l'UPC, Daniel Crespo , et le président et PDG de Fractus, Rubén Bonet , prévoit que les activités du pôle viseront à répondre aux défis actuels par des avancées scientifiques et technologiques significatives, tout en favorisant la recherche, l'innovation et le transfert de connaissances dans des domaines tels que la mobilité et la logistique, les matériaux, la durabilité, l'urbanisme, l'information et la communication, l'ingénierie biomédicale et les technologies environnementales et énergétiques. Les domaines émergents de l'informatique quantique, de la photonique, de l'intelligence artificielle, de la cybersécurité, de la robotique, de l'électronique et des matériaux de pointe sont quelques-uns des domaines sur lesquels se concentrera l'activité de ce pôle.

Les activités du pôle favoriseront également la R+D+I (recherche, développement et innovation) de l'UPC dans le domaine de la deep tech grâce à des doctorats industriels, des collaborations dans des projets de recherche et d'innovation, la promotion de lignes de recherche ou le développement d'ateliers, ainsi que l'incubation et l'accélération des entreprises, entre autres. Il est également prévu de promouvoir les défis de l'innovation, les prix et les forums destinés aux étudiants, ainsi que les thèses de fin d'études et de master dans ce domaine.

Un pôle pour la Deep Tech

L'UPC est l'un des principaux pôles de deep tech en Europe, avec un noyau puissant de groupes de recherche qui recherchent et développent l'innovation technologique dans ce domaine et depuis lequel plusieurs entreprises spin-offs et start-ups ont émergé, comme Fractus. Dirigée par le Dr Carles Puente , également professeur à l'École d'ingénierie des télécommunications de Barcelone (ETSETB) de l'UPC, et Ruben Bonet , la société est pionnière dans le développement de la technologie d'antenne interne pour les téléphones mobiles, tablettes et autres appareils sans fil de l'Internet des objets, et se spécialise dans les nouvelles applications de la technologie fractale et autres technologies émergentes.

À propos de l' UPC

L'UPC est une institution publique de recherche et d'enseignement supérieur spécialisée dans les domaines de l'ingénierie, de l'architecture, des sciences et de la technologie. C'est l'une des principales universités techniques en Europe, qui se caractérise par sa pénétration intense dans le tissu industriel et productif par le biais du transfert des connaissances qu'elle génère aux entreprises. Actuellement, elle entretient des liens avec environ 2000 entreprises. Chaque année, elle forme plus de 6000 étudiants de premier cycle et de maîtrise et plus de 500 doctorants. Elle fait partie des universités avec un haut taux de placement pour ses diplômés : 93 % d'entre eux trouvent rapidement un travail après avoir obtenu leur diplôme. De même, l'UPC est bien positionnée dans les principaux classements internationaux. D'autre part, elle est l'une des principales universités espagnoles à collecter des fonds pour des projets de R+D+i financés par le programme Horizon 2020.

À propos de Fractus

Fractus est pionnière dans le développement d'antennes internes pour les smartphones, les tablettes et autres dispositifs sans fil de l'Internet des objets et détient un portefeuille de droits de propriété intellectuelle de plus de 30 inventions protégées par plus de 120 brevets et demandes de brevets aux États-Unis, en Europe et en Asie. Parmi les nombreux prix et honneurs que l'entreprise a reçus pour son travail novateur, Fractus a été nommée pionnière technologique lors du Forum économique mondial de Davos en 2005, et l'une des meilleures entreprises novatrices selon Red Herring en 2006. Elle a également remporté le prix pour l'innovation technologique Frost & Sullivan en 2004 et le Prix national de la communication du gouvernement catalan en 2010 dans la catégorie télécommunications. Une équipe d'inventeurs de Fractus a été finaliste pour le Prix de l'inventeur européen 2014 de l'OEB. En novembre 2015, Fractus a été sacrée Academiae Dilecta par l'Académie Royale d'Ingénierie espagnole et, en avril 2017, elle a reçu l'« European Inspiring Company Award » de la Bourse de Londres et du Groupe Élite.

