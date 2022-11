Framtiden offre des actions de Swedish Match dans le cadre de l'offre de Philip Morris International

CHICAGO, 18 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Framtiden Management Company LLC, ainsi que ses sociétés affiliées (« Framtiden » ou « The Framtiden Partnerships »), ont annoncé aujourd'hui qu'elles ont offert leurs actions Swedish Match AB (STO: SWMA) (« Swedish Match » ou la « société ») à Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) (« Philip Morris »).

Dan Juran, directeur général de The Framtiden Partnerships, a déclaré : « En tant qu'actionnaire de Swedish Match depuis 2003, je pense que cette transaction n'a pas de sens pour les actionnaires à long terme. Par le biais d'un communiqué de presse et d'un livre blanc, mon partenaire Chris Anderson et moi-même avons partagé notre point de vue dans l'espoir que d'autres actionnaires verraient les mérites de notre position. Philip Morris a depuis acquis près de 86 % des actions. »

Juran a poursuivi : « À défaut de l'issue que nous préférions, une société publique indépendante, notre intention était de poursuivre l'aventure Swedish Match en tant qu'actionnaire minoritaire d'une société publique majoritaire. Malheureusement, pendant l'offre actuelle qui se termine le 25 novembre, ou peu après, nous pensons qu'il y a de fortes chances que Philip Morris atteigne le seuil de 90 % nécessaire pour retirer les actions de la cote et lancer une offre obligatoire. Étant donné le choix probable entre offrir maintenant ou posséder des actions privées pendant une courte période avant une offre obligatoire, nous avons malheureusement offert nos actions. »

Le livre blanc de Framtiden sur Swedish Match et l'offre publique d'achat de Philip Morris peut être consulté à l'adresse suivante :

www.oursmokefreefuture.com

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse a été préparé par The Framtiden Partnerships en leur capacité d'actionnaires de Swedish Match et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Framtiden Management Company LLC (« FMC ») est un conseiller récurrent de Rings Capital Management LLC (« Rings »). Rings est le conseiller en investissement de Framtiden LP et First Framtiden LP ; FMC est le conseiller en investissement de Framtiden Holdings LP. L'objectif du présent communiqué de presse est uniquement de fournir des informations aux actionnaires de Swedish Match concernant le point de vue de Framtiden sur l'offre publique d'achat en cours sur toutes les actions de Swedish Match par Philip Morris, qui doit être évaluée indépendamment par les actionnaires de Swedish Match. Framtiden n'a aucune intention d'exercer, directement ou indirectement, seul ou avec quelqu'un d'autre, un quelconque contrôle sur Swedish Match ou ses opérations.

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ni Framtiden, ni ses représentants et affiliés, ni aucune autre partie, n'ont l'obligation de mettre à jour ou de maintenir à jour les informations contenues dans le présent document. En conséquence, aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par ou au nom de Framtiden ou de toute autre partie (ou de l'un de leurs membres, administrateurs, dirigeants, employés ou toute autre personne) quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations ou opinions contenues dans le présent communiqué de presse, et toute confiance que vous accordez à ces informations ou opinions sera à vos risques et périls. Ni Framtiden ni aucune autre partie (ou aucun de leurs membres, directeurs, responsables, employés ou toute autre personne) n'acceptent une quelconque responsabilité pour toute perte, quelle qu'elle soit, résultant de l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou découlant directement ou indirectement de celui-ci. En lisant le présent communiqué de presse, vous reconnaissez que vous serez seul responsable de votre propre évaluation du marché et de la position de Swedish Match sur le marché et que vous effectuerez votre propre analyse et serez seul responsable de la formation de votre propre opinion sur les performances futures potentielles de Swedish Match et de ses activités.

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives basées sur les attentes actuelles de Framtiden. Bien que Framtiden estime que les attentes présentées par ces informations prévisionnelles sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes s'avéreront exactes. Par conséquent, le résultat futur réel pourrait varier considérablement par rapport à celui indiqué dans les informations prospectives, en raison de facteurs tels que des conditions de marché modifiées pour les produits de Swedish Match et des facteurs plus généraux tels que les cycles économiques, les marchés et la concurrence, les implications commerciales ou opérationnelles imprévues attribuables à la COVID-19, les modifications des exigences légales ou autres mesures politiques, et les fluctuations des taux de change. Framtiden ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives. Les informations et les opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date de publication du présent communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

