Framtiden ofrece acciones de Swedish Match en la oferta de Philip Morris International

CHICAGO, 17 de noviembre, 2022 /PRNewswire/ -- Framtiden Management Company LLC, junto con sus filiales ("Framtiden" o "The Framtiden Partnerships"), anunció hoy que ha ofrecido sus acciones de Swedish Match AB (STO: SWMA) ("Swedish Match" o la "compañía") a Philip Morris International, Inc. (NYSE: PM) ("Philip Morris").

Dan Juran, miembro gerente de The Framtiden Partnerships, dijo: "Como accionista de Swedish Match desde 2003, creo que este acuerdo no tiene sentido para los accionistas a largo plazo. A través de un comunicado de prensa y un libro blanco, mi socio Chris Anderson y yo compartimos nuestra opinión con la esperanza de que otros accionistas vieran los méritos de nuestra posición. Desde entonces, Philip Morris ha adquirido casi el 86 % de las acciones".

Juran continuó: "A falta de nuestro resultado preferido, una empresa pública independiente, nuestra intención era continuar en el viaje de Swedish Match como accionista minoritario de una empresa pública de propiedad mayoritaria. Desafortunadamente, durante la oferta actual que finaliza el 25/11, o poco después ", creemos que las probabilidades son altas Philip Morris alcanzará el umbral del 90 % necesario para dejar de cotizar las acciones y comenzar una oferta obligatoria. Dada la posibilidad de elegir entre licitar ahora o poseer acciones privadas durante un período corto antes de una oferta obligatoria, lamentablemente hemos ofertado nuestras acciones".

El libro blanco de Framtiden sobre Swedish Match y la oferta pública de adquisición de Philip Morris se puede encontrar en: www.oursmokefreefuture.com

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este comunicado de prensa ha sido preparado por The Framtiden Partnerships en su calidad de accionistas de Swedish Match y no debe considerarse como un consejo de inversión. Framtiden Management Company LLC ("FMC") es un asesor de confianza de Rings Capital Management LLC ("Rings"). Rings es el asesor de inversiones de Framtiden LP y First Framtiden LP; FMC es el asesor de inversiones de Framtiden Holdings LP. El propósito de este comunicado de prensa es únicamente proporcionar información a los accionistas de Swedish Match sobre la opinión de Framtiden sobre la oferta pública de adquisición actual de todas las acciones de Swedish Match por parte de Philip Morris, que será evaluada de forma independiente por los accionistas de Swedish Match. Framtiden no tiene intenciones de ejercer, directa o indirectamente, solo o junto con otra persona, ningún tipo de control sobre Swedish Match o sus operaciones.

La información contenida en este comunicado de prensa no ha sido verificada de forma independiente y está sujeta a cambios sin previo aviso. Ni Framtiden, ni sus representantes y afiliados o cualquier otra parte, tienen la obligación de actualizar o mantener actualizada la información contenida en este documento. En consecuencia, Framtiden o cualquier otra parte (o cualquiera de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados o cualquier otra persona) no hace ni da ninguna representación o garantía, expresa o implícita, en cuanto a la exactitud, integridad o la imparcialidad de la información u opiniones contenidas en este comunicado de prensa, y cualquier confianza que deposite en dicha información u opiniones será bajo su propio riesgo. Ni Framtiden ni ninguna otra parte (o cualquiera de sus respectivos miembros, directores, funcionarios, empleados o cualquier otra persona) acepta responsabilidad alguna por cualquier pérdida que surja del uso de este comunicado de prensa o su contenido o que surja directa o indirectamente en conexión con el mismo. Al leer el comunicado de prensa, reconoce que será el único responsable de su propia evaluación del mercado y la posición de mercado de Swedish Match y que llevará a cabo su propio análisis y será el único responsable de formar su propia opinión sobre el rendimiento futuro potencial de Partido sueco y su negocio.

Este comunicado de prensa contiene información prospectiva basada en las expectativas actuales de Framtiden. Aunque Framtiden considera que las expectativas presentadas por dicha información prospectiva son razonables, no se puede garantizar que estas expectativas sean correctas. En consecuencia, el resultado futuro real podría variar considerablemente en comparación con lo establecido en la información prospectiva, debido a factores tales como condiciones de mercado cambiantes para los productos de Swedish Match y factores más generales como ciclos comerciales, mercados y competencia, implicaciones comerciales u operativas imprevistas atribuibles al Covid-19, cambios en los requisitos legales u otras medidas políticas, y fluctuaciones en los tipos de cambio. Framtiden no asume ninguna obligación de actualizar dichas declaraciones prospectivas. La información y las opiniones contenidas en este comunicado de prensa se proporcionan a la fecha de este comunicado de prensa y están sujetas a cambios sin previo aviso.

