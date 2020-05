Francesco Reza Safavi atteint l'équivalent de l'Everest à Singapour, sans air conditionné, au profit d'œuvres caritatives

SINGAPOUR, 7 mai 2020 /PRNewswire/ -- Une somme de 29 030 USD (soit la hauteur du Mont Everest en pieds) a été recueillie pour des œuvres caritatives par Francesco Reza Safavi, le Président de la Safavi Philanthropic Initiative. M. Safavi avait entrepris d'atteindre chez lui, pendant le confinement lié à la Covid-19, l'équivalent du sommet de l'Everest avec l'aide de l'alpiniste et explorateur accompli Khoo Swee Chiow. M. Khoo, qui faisait partie de la première équipe singapourienne à atteindre le sommet de l'Everest, a contribué à ce que cette tentative d'ascension se déroule de la façon la plus « sûre » et précise possible. Cette ascension ne s'est pas bornée à monter et à descendre 88 000 marches et à compter les cotes jusqu'au toit du monde. Tous les détails de l'ascension, de l'itinéraire de 21 jours au départ de Katmandou jusqu'au camp de base, en passant par les différentes rotations nécessaires entre les camps pour s'acclimater, ont été gérés de manière à être aussi précis que possible.