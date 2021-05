Franquias do Realty ONE Group alcançam a posição de mais produtivas no setor

LAS VEGAS, 14 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- O Realty ONE Group, uma marca de estilo de vida moderna e orientada por propósito e UMA das franquias de crescimento mais rápido hoje, conturbou a lista Mega 1000 da T3 Sixty de corretoras predominantemente tradicionais, aterrissando quinze de suas franquias progressivas e mais produtivas no ranking das 1.000 maiores corretoras por volume de vendas. Essa é o maior número de franquias de uma empresa que oferece 100% de comissão verdadeiramente e o dobro do número de escritórios do Realty ONE Group que entraram na lista no ano anterior.

The UNBrokerage, como é conhecida no setor, continua a abrir escritórios e recrutar profissionais do setor imobiliário com número recorde com seu atraente modelo de negócios, cultura COOL, marca dinâmica, treinamento, suporte aos negócios e muito mais.

"Essas excepcionais franquias do Realty ONE Group representam o sucesso que estamos vendo em nossos escritórios à medida que os profissionais do setor imobiliário continuam a atravessar barreiras", disse Kuba Jewgieniew, CEO e fundador do Realty ONE Group. "E adoramos movimentar uma lista que geralmente apresenta corretoras tradicionais, mostrando a mudança contínua em nosso setor."

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, o Realty ONE Group viu crescimento no volume de vendas (aumento de 18%), transações (aumento de 20%) e número de agentes (aumento de 16%).

A UNBrokerage tem mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados, Washington D.C. e Canadá, e acabou de anunciar a venda dos direitos de franquia para Singapura. Como sinal de seu enorme apelo e crescimento, a empresa foi nomeada entre as 50 melhores franquias para mulheres pela Franchise Business Review e, mais uma vez, foi nomeada a empresa 100% comissionada com crescimento mais rápido na lista Entrepreneur's Fastest Growing Worldwide Franchise de 2021.

Para ver uma lista completa das franquias do Realty ONE Group que se classificaram na lista, entreaqui.

Saiba mais em www.OwnAOne.com.

Sobre o Realty ONE Group

Fundado em 2005, o Realty ONE Group é um inovador no setor, mudando radicalmente a cara das franquias do setor imobiliário com seu modelo de negócios único, cultura divertida, infraestrutura de tecnologia e suporte superior para seus profissionais do setor imobiliário. A empresa evoluiu rapidamente, incluindo mais de 16.000 profissionais do setor imobiliário em mais de 300 escritórios em 45 estados dos EUA, Washington D.C. e Canadá. O Realty ONE Group está entre os primeiros (faixa de um por cento) no país pela REAL Trends, foi reconhecido pela Entrepreneur Magazine como uma das cinco maiores franquias do setor imobiliário e esteve na lista da Inc. das 500 empresas de crescimento mais rápido por sete anos consecutivos. O Realty ONE Group está em ascensão, abrindo portas, não apenas para seus clientes, mas também para profissionais do setor imobiliário e proprietários de franquias. Para saber mais, acesse www.RealtyONEGroup.com.

