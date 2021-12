Franquias são boas oportunidades para quem deseja empreender em 2022

"Com os sinais de retomada, vemos uma grande oportunidade para quem deseja empreender. Percebemos que muitos têm esse desejo, mas gostariam de contar com o respaldo de uma empresa que já está no mercado, com estrutura, planejamento e modelo de negócio bem definidos e comprovados. Para estes, o mercado de franquias é uma boa solução. Na Ponto Fácil, por exemplo, temos consultores de campo, de implantação, equipe de suporte, além de um time de treinadoras de equipes para apoiar o sucesso do empreendedor. Isso faz toda diferença!", explica.

A startup iniciou suas atividades há quatro anos, mas apenas em 2020 passou a comercializar suas franquias, com a oferta de serviços digitais e financeiros para a população. São mais de 400 serviços disponíveis como serviços do Poupatempo e Detran, consulta a cadastros restritivos, negociação de dívidas e microcrédito, benefícios sociais e INSS, entre outros. No último ano, impulsionada pela demanda para o pagamento do Auxílio Emergencial, a startup chegou a atender mais de 100 mil pessoas e espera expandir os negócios com a retomada da economia.

Segundo o último relatório sobre empreendedorismo potencial no Brasil, o número de brasileiros que não têm um negócio, mas pretendem abrir uma empresa nos próximos três anos aumentou 75% em 2020, chegando a 50 milhões de pessoas. O relatório é produzido pela Global Entrepreneurship Monitor (GEM) em parceria com o Sebrae e com o Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade (IBPQ).

Buscando capturar esta oportunidade, a Ponto Fácil investiu na ampliação do time comercial. "Temos uma equipe dedicada à captação de novos franqueados, oferecendo um sistema lucrativo, moderno, descomplicado e seguro, com um forte propósito social. Além disso, o mercado está mudando rapidamente e conectar tecnologia, humanização e centenas de serviços que atendem a milhões de pessoas, nos dá uma perspectiva bem otimista para os próximos anos da Ponto Fácil. Para quem deseja empreender e no processo impactar positivamente a vida de milhares de pessoas, a Ponto Fácil é um caminho de realização pessoal.", completa Luiz.

