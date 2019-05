Franz Beckenbauer, embaixador mundial do programa social infantil internacional Futebol pela Amizade, da Gazprom, vai compartilhar seus conhecimentos com jovens jogadores de todo o mundo em Madri

Este ano, um dos palestrantes do Fórum será Franz Beckenbauer, a lenda do futebol mundial e duas vezes ganhador do prêmio Bola de Ouro ( Ballon D'Or ).

Em Madri, Franz Beckenbauer se reunirá com os jovens participantes do Futebol pela Amizade como embaixador mundial e falará sobre a sua experiência no esporte, de casos interessantes de sua prática profissional e compartilhará tudo que aprendeu e que os atletas iniciantes precisam para ter resultados superiores.

"É uma grande honra fazer parte do programa social infantil internacional Futebol pela Amizade da Gazprom. Os valores defendidos pelos jovens participantes de diferentes países são sempre válidos: sem o conceito de igualdade, bondade e justiça não se pode imaginar um mundo equilibrado. Educar crianças dispostas a cooperar e se comunicar é o objetivo principal, porque a capacidade de chegar a acordos e encontrar uma linguagem comum com as mais variadas pessoas é a chave para o sucesso na vida, quer sua escolha seja uma carreira desportiva profissional ou outra vocação", disse Franz Beckenbauer, embaixador mundial do Futebol pela Amizade.

"Estou muito contente com a oportunidade que o Futebol pela Amizade me deu de conhecer jogadores de futebol profissionais e com a ideia de que este ano, em Madri, me encontrarei e falarei com uma verdadeira lenda do futebol, Franz Beckenbauer! É ótimo fazer parte de um projeto global como esse, que conta com o apoio de atletas famosos de todo o mundo! Para mim, essa é uma grande motivação para correr atrás do meu sonho!", disse Sophie Folds, uma jovem embaixadora do Futebol pela Amizade, de 12 anos e de Washington (EUA).

