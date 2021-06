Franz Fink, l'ancien PDG de Maxwell, rejoint le conseil d'administration de Battrion

« Je suis ravi d'accueillir Franz Fink au conseil d'administration de Battrion », a déclaré Ulrich Ehmes, président du conseil d'administration de Battrion AG. « Franz possède une excellente compréhension du secteur du stockage d'énergie et a fait ses preuves au sein d'organisations technologiques mondiales. Ses conseils et son expertise seront d'une valeur inestimable lors de l'industrialisation de notre technologie de batterie Aligned Graphite®. »

« Je suis très heureux de rejoindre le conseil d'administration de Battrion, a déclaré Franz Fink. J'ai hâte d'aider l'entreprise à passer à l'étape suivante, soit celle d'introduire cette technologie hautement novatrice sur le marché ».

À propos de Battrion AG

Fondée en 2015, Battrion est une filiale de l'École polytechnique fédérale de Zurich (ETH Zürich). L'entreprise exploite un laboratoire de recherche et une usine de production à Dübendorf, dans le canton de Zurich, où elle développe sa technologie Aligned Graphite®, une technologie de fabrication de batteries au lithium-ion qui améliore la microstructure des électrodes négatives. Cette technologie augmente considérablement les performances de charge et de décharge des batteries au lithium-ion et est particulièrement adaptée aux véhicules électriques et aux applications haute performance. Battrion fabrique et commercialise des électrodes négatives standardisées et personnalisées grâce à Aligned Graphite® et offre en outre l'utilisation de sa technologie sous licence. Pour obtenir plus d'informations, consultez le site : http://www.battrion.com .

Contact de Battrion AG pour les médias :

Max Kory

Responsable des opérations

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1534277/Dr_Fink.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1534278/Battrion_Logo.jpg

Related Links

http://www.battrion.com



SOURCE Battrion AG