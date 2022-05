FRAS-LE ANUNCIA OS RESULTADOS DO 1T22

CAXIAS DO SUL, Brasil, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Fras-le S.A. (B3 – "FRAS3"), destaca-se por ser um powerhouse de reposição em autopeças reunindo produtos e marcas icônicas em seu portfólio, além de ser o maior fabricante de materiais de fricção da América Latina e um dos líderes mundiais, anuncia seus resultados do primeiro trimestre de 2022. As informações financeiras da Companhia são consolidadas de acordo com as normas internacionais IFRS – International Financial Reporting Standards.

PRINCIPAIS RESULTADOS – 1T22

(Percentuais indicam variações com os respectivos períodos do 1T21 e 4T21 – valores em MM)

Receita líquida consolidada: 1T22: R$ 704,8 (+10,0%) | 1T22: R$ 704,8 (+2,9%)

Receita líquida no mercado nacional: 1T22: R$ 408,4 (+0,4%) | 1T22: R$ 408,4 (-3,4%)

Receita líquida no mercado externo: 1T22: R$ 296,4 (+26,6%) | 1T22: R$ 296,4 (+13,1%)

Faturamento Mercado Externo (Exportações + operações no exterior): 1T22: US$ 56,5 (+32,8%) | 1T22: US$ 56,5 (+20,1%)

Lucro bruto consolidado: 1T22: R$ 194,5 (+3,2%) | 1T22: R$ 194,5 (+7,2%)

Lucro Operacional: 1T22: R$ 78,0 (-19,4%) | 1T22: R$ 78,0 (+159,8%)

EBITDA: 1T22: R$ 106,0 (-15,6%) | 1T22: R$ 106,0 (+77,2%)

Lucro líquido consolidado: 1T22: R$ 27,9 (-53,9%) | 1T22: R$ 27,9 (+26,5%)

VIDEOCONFERÊNCIA DE RESULTADOS

(Em português com tradução simultânea para o inglês)

12/05 – 11h Brasil | 10h Nova Iorque | 15 Londres

Cadastrar-se / Acessar Videoconferência: Clique aqui

