Fraunhofer INT et Digital Science collaborent pour mettre en relation l'outil de prévision technologique KATI de Fraunhofer et les données de Dimensions

LONDRES, 12 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le Fraunhofer Institute for Technological Trend Analysis (INT) et Digital Science collaborent pour permettre à l'outil de prospective technologique KATI (Knowledge Analytics for Technology & Innovation) d'être combiné aux données de Dimensions couvrant 116 millions de publications et 1,4 milliard de citations. Ils travaillent également ensemble pour mettre KATI à la disposition des utilisateurs et des clients autres que ceux de la Fraunhofer Gesellschaft. La nouvelle collaboration sera lancée lors de la foire de Hanovre 2021.

Fraunhofer INT a développé et utilise KATI pour les tâches de prospective technologique et de gestion de l'innovation effectuées par les chercheurs de Fraunhofer INT. L'outil permet aux utilisateurs d'identifier des tendances dans de grands ensembles de documents et aux experts de qualifier et d'évaluer rapidement les données grâce à des capacités d'analyse et de visualisation flexibles.

Grâce à la nouvelle collaboration entre Fraunhofer et Digital Science/Dimensions, les clients communs peuvent désormais utiliser KATI avec les données de Dimensions, ce qui leur permet d'analyser plus de 116 millions de publications. En outre, Dimensions couvre également 5,5 millions de subventions, 8 millions d'ensembles de données et 130 millions de brevets, afin de permettre une vision complète des entrées, des sorties et de l'impact liés aux activités de recherche. Dimensions a récemment été mis à la disposition des 72 instituts et chercheurs de Fraunhofer dans toute l'Allemagne.

Dans le cadre de cette collaboration, Fraunhofer et Digital Science permet de combiner les données de KATI et de Dimensions sous la forme d'une installation sur site avec la possibilité pour les clients d'intégrer leurs propres données ou sous la forme d'un module « par siège ». L'équipe de Fraunhofer INT est disponible pour des services de conseil en stratégie et de soutien.

Christian Herzog, PDG de Dimensions, a déclaré : « Lorsque nous avons lancé Dimensions il y a trois ans, notre intention était que les clients utilisent non seulement les outils de Digital Science pour analyser les données de Dimensions, mais qu'ils obtiennent également de nouvelles perspectives sur les données en utilisant des solutions tierces. Nous sommes très enthousiastes à l'idée de collaborer avec l'équipe de Fraunhofer et nous sommes impatients de soutenir ensemble nos clients à l'avenir. »

Marcus John, chef du laboratoire KATI à Fraunhofer INT, a déclaré : « La collaboration avec Dimensions a été un plaisir. Les données de Dimensions sont complètes et offrent d'innombrables possibilités d'analyse pour détecter les premières tendances du développement technologique. Cela ouvre de nouvelles opportunités pour KATI, d'autant plus que cette coopération nous permet d'être commercialement disponibles. »

Fraunhofer et Digital Science en diront plus sur cette collaboration à la foire de Hanovre cette semaine (du 12 au 16 avril).

