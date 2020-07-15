Frederickson Partners扩大多元化和包容性猎头业务
猎头公司的服务将会帮助企业找到多元化方面的领导者
Jul 15, 2020, 23:59 ET
加州门洛帕克2020年7月16日 /美通社/ -- 美国最大的人员和人力资源(HR)猎头公司与人才网络Frederickson Partners今天宣布，该公司扩大多元化和包容性(D&I)业务。这项业务将由在Frederickson Partners工作了五年的办公室主任本-泰勒(Ben Taylor)和首席执行官瓦莱丽-弗雷德里克森(Valerie Frederickson)领导。Frederickson Partners在6月报告说，该公司看到，寻求填补D&I岗位的企业的数量增长了三倍。在美国Black Lives Matter（黑人的命也是命）抗议的推动下，许多首席执行官致力于创造更加公平、更加多元化的工作场所，并且现在计划聘请他们的首位D&I领导者。
泰勒表示：“作为全美知名的D&I思想领袖，我们在与我们的客户一起提升职场中的种族多元化、公平性和包容性水平上面，拥有25年的业绩记录。此外，我们还安排了一些全球最显著、最受尊敬的D&I领导者。我们此次扩大D&I业务的目的是，通过帮助企业招募和聘请多元化领导者，让我们在这方面的历史再上一层楼，而这些多元化领导者要能在传播D&I商业案例上面，具有专业化的经验和技能，并能获得组织机构最高层的支持。”
弗雷德里克森则表示：“在‘黑人的命也是命’运动开展的情况下，首席执行官和董事会现在计划提升职场中的多元化和包容性水平，纠正机遇上面长久以来的不公。‘黑人的命也是命’运动强调了无论种族、性别和年龄如何都要实现薪酬和晋升公平的突出重要性。富有经验、能够填补首席多元化官职位的领导者，是一小群广受欢迎的高管，他们能够证明，他们可以在组织机构的内部推动变革和取得成果。我们可以帮助引领员工来找到这些稀缺的领导者。”
Frederickson Partners为技术、金融科技和金融服务、医疗保健、数字营销与其它行业中的公司，提供人员和HR猎头与HR咨询服务。该公司在填补各类HR领域职位上面具有专长。Frederickson Partners已经为Yahoo!（雅虎）、NetApp、Genentech（基因泰克）和Facebook（脸谱）等公司，安排了多元化高管，这些公司也与Frederickson Partners一道为多个业务领域带来D&I方面的领先地位。
弗雷德里克森说：“除了资助和聘请D&I领导者以外，雇主还需要为D&I领导者提供推动变革所需的管理层支持和资源。”
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Frederickson Partners简介
Frederickson Partners为富有创新精神的公司招募高影响力人力资源领导者。Frederickson在初创企业、科技“独角兽”企业和《财富》世界500强企业，与世界一流的全职和项目化人才之间牵线搭桥。美国领先的人员和HR猎头公司Frederickson Partners总部位于硅谷，在全美设有办事处。客户包括Alphabet、Facebook、Gartner（高德纳咨询公司）、吉列(Gilead)、英特尔(Intel)、Palantir（帕兰提尔）、Pinterest、ServiceNow、罗氏(Roche)、Twitter（推特）、Uber（优步）与Workday。垂询详情，请访问www.frederickson.com，或是在LinkedIn上关注我们。
联系人：
Brian Brinkley
电邮：[email protected]
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