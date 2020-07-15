Frederickson Partners扩大多元化和包容性猎头业务

加州门洛帕克2020年7月16日 /美通社/ -- 美国最大的人员和人力资源(HR)猎头公司与人才网络Frederickson Partners今天宣布，该公司扩大多元化和包容性(D&I)业务。这项业务将由在Frederickson Partners工作了五年的办公室主任本-泰勒(Ben Taylor)和首席执行官瓦莱丽-弗雷德里克森(Valerie Frederickson)领导。Frederickson Partners在6月报告说，该公司看到，寻求填补D&I岗位的企业的数量增长了三倍。在美国Black Lives Matter（黑人的命也是命）抗议的推动下，许多首席执行官致力于创造更加公平、更加多元化的工作场所，并且现在计划聘请他们的首位D&I领导者。

泰勒表示：“作为全美知名的D&I思想领袖，我们在与我们的客户一起提升职场中的种族多元化、公平性和包容性水平上面，拥有25年的业绩记录。此外，我们还安排了一些全球最显著、最受尊敬的D&I领导者。我们此次扩大D&I业务的目的是，通过帮助企业招募和聘请多元化领导者，让我们在这方面的历史再上一层楼，而这些多元化领导者要能在传播D&I商业案例上面，具有专业化的经验和技能，并能获得组织机构最高层的支持。”