Frederik Pena-Tolivia nommé directeur des solutions commerciales mondiales de Krypt pour l'Europe

Frederik Pena-Tolivia est diplômé en informatique appliquée avec une spécialisation dans les systèmes informatiques en entreprise – SAP. Il possède également plusieurs certifications SAP, dont HANA Support Associate et Technology Associate – SAP S/4HANA. Grâce à ses compétences, il est en mesure de proposer les bonnes technologies et solutions aux clients. Il est spécialisé dans les services offerts par SAP GTS et a travaillé sur plus de 25 projets GTS essentiels dans différentes régions du monde. Ces projets ont comporté de multiples mises en œuvre du cycle de vie complet de SAP GTS dans tous les modules SAP GTS pour les systèmes d'alimentation SAP et non-SAP.

Son expertise principale réside dans les projets d'automatisation complète pour les clients relatifs au dépôt électronique sans intervention manuelle, à la mise en place de dépôt électronique dans plusieurs pays avec des autorités différentes et des procédures douanières spéciales ainsi qu'au déploiement de l'interface des courtiers pour la solution douanière en tant que fonctionnalité standard d'activation des courtiers de SAP. La plupart des projets sur lesquels il a travaillé ont concerné la mise en œuvre d'améliorations importantes dans toutes les fonctionnalités et différents middleware de SAP GTS.

« La situation du commerce mondial devient de plus en plus complexe chaque jour.

Les guerres commerciales, le Brexit et les accords de libre-échange ne sont que quelques-uns des sujets qui incitent les entreprises à chercher des moyens de transformer leur solution commerciale mondiale en un système automatisé.

Avec plus de 25 implémentations de projets SAP GTS, je suis ravi de mettre à profit mon expertise et mon expérience pour Krypt et d'aider les clients à définir la meilleure solution et à la mettre en œuvre. Je suis persuadé qu'avec beaucoup de travail et d'efforts, on peut tout accomplir », a déclaré Frederik Pena-Tolivia.

Pendant son temps libre, Frederik Pena-Tolivia aime voyager, lire sur des sujets variés ou travailler pour la boutique en ligne Bakery Bakingromi, qu'il a cofondée avec son fiancé.

Depuis 2008, Krypt intervient dans le monde entier en tant que partenaire SAP pour le commerce international et la chaîne d'approvisionnement. L'entreprise est présente à l'international et possède des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, en Inde, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Irlande. Krypt a aidé des centaines de clients dans 35 pays à tirer parti de leurs investissements SAP pour réduire les coûts, améliorer l'efficacité et obtenir un avantage concurrentiel.

