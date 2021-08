Freedom to Move: Yadea elektrisiert die Sommerreise mit der eleganten und funktionalen G5-Elektromoped-Serie

MÜNCHEN, 3. August 2021 /PRNewswire/ -- Während sich das Wetter erwärmt und die COVID-19-Impfungen weiterhin verabreicht werden, ist der Tourismus in ganz Europa auf dem Weg der Besserung. Yadea, eine führende Marke in der Branche der elektrischen Zweiräder, hilft Reisenden in dieser Sommersaison mit seiner G5 smart lithium e-moped Serie, weiterzukommen und sicher zu bleiben.