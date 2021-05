FreedomPay et J.P. Morgan renforcent leur collaboration pour soutenir les solutions omnicanales chez les détaillants au Royaume-Uni et en Europe

Principal acquéreur européen dans le domaine du commerce électronique (en termes de nombre de transactions sur le Web), J.P. Morgan choisit FreedomPay pour inclure les transactions sur présentation de carte, permettant le paiement en magasin pour la première fois

PHILADELPHIE et LONDRES, 26 mai 2021 /PRNewswire/ -- FreedomPay, la plateforme Next Level Commerce™ de référence pour des milliers de commerçants du monde entier, annonce avoir élargi son offre commerciale au Royaume-Uni, dans l'Union européenne, en Suisse et dans certaines régions des pays nordiques grâce à une collaboration avec J.P. Morgan.

Alors que les consommateurs retournent faire leurs courses en magasin, FreedomPay et J.P. Morgan se sont réunis pour offrir une expérience améliorée, soutenue par des solutions dédiées aux transactions commerciales sans contact, notamment le paiement par carte sans contact, l'acceptation de portefeuilles numériques et les solutions P2PE avec validation par le conseil des normes de sécurité PCI.

« FreedomPay est heureuse de développer sa relation avec J.P. Morgan pour offrir davantage de fonctionnalités à des millions d'acheteurs via les paiements en magasin », a déclaré Tony Hammond, directeur général adjoint en charge de l'offre de produits à l'échelle mondiale chez FreedomPay. « Les progrès technologiques et les changements dans le comportement des consommateurs depuis la COVID-19 ont amené de nombreux commerçants à repenser leur approche de l'expérience client et du monde du commerce. »

La plateforme de FreedomPay offre de nombreux avantages aux marques de détail, notamment :

La capacité d'unifier le commerce, au-delà des propriétés, des canaux et des régions, au sein d'une seule plate-forme ouverte, totalement agnostique et flexible.

La possibilité de centraliser tous les rapports de données dans un portail intelligent appelé Business Intelligence , qui montre les enregistrements de paiements et de rapprochements.

, qui montre les enregistrements de paiements et de rapprochements. La possibilité pour les clients d'effectuer des paiements sans contact en magasin et de créer un écosystème sans contact.

Le pouvoir d'améliorer le commerce par la technologie leader du marché : FreedomPay fusionne la sécurité, l'identité, les paiements, la fidélité et la publicité.

« Notre travail avec FreedomPay nous aidera à offrir une option de paiement en magasin, en nous appuyant, pour ce faire, sur nos capacités établies de traitement de e-commerce », a déclaré Basil Bailey, chef de produit pour les services aux commerçants EMEA chez J.P. Morgan. « La rationalisation des opérations des commerçants permettra à ces derniers de réduire les coûts, de gagner du temps et de stimuler la croissance. »

À propos de FreedomPay

La plateforme Next Level Commerce™ de FreedomPay transforme les systèmes et les processus de paiement existants, les faisant passer de l'ancien système à l'avant-garde. La technologie FreedomPay est le choix de prédilection de bon nombre des plus grandes entreprises du monde entier, dans des secteurs comme le commerce de détail, l'hôtellerie, l'hébergement, les jeux, les sports et les divertissements, la restauration, l'enseignement, les soins de santé et les services financiers. Elle a été spécialement conçue pour offrir des performances exceptionnelles dans l'environnement très complexe du commerce mondial. L'entreprise maintient des conditions de sécurité de classe mondiale et a été la première, en Amérique du Nord, à obtenir la validation convoitée de la norme de chiffrement de bout en bout (P2PE/EMV) par le conseil des normes de sécurité PCI. Les solutions robustes de FreedomPay pour les paiements, la sécurité, l'identité et l'analyse de données sont disponibles en magasin, en ligne et sur mobile, et bénéficient de l'adoption rapide des API. La plateforme de commerce FreedomPay primée fonctionne sur une seule pile technologique unifiée sur plusieurs continents, ce qui permet aux entreprises d'offrir une expérience Next Level innovante à l'échelle mondiale. www.freedompay.com

