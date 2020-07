FreedomPay führt weltweit neue Spitzenmarke ein

Weltweiter Marktführer für Handelslösungen stellt Next Level Commerce™ vor

PHILADELPHIA, 7. Juli 2020 /PRNewswire/ -- FreedomPay stellt heute sein dynamisches neues Image sowie die Neupositionierung seiner Marke vor. Das Rebranding zielt auf die Neuerungen im Zahlungsverkehr ab und berücksichtigt die Abhängigkeit der Branche von Next Level Commerce™-Technologien. Die FreedomPay Commerce Platform ist die bevorzugte Technologie zahlreicher weltweit führender Marken in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Cateringdienste, Gaming, E-Commerce, Hochschulbildung und bedienerlose Lösungen, die Technologie als zentrales Unterscheidungsmerkmal nutzen, um sich in einem zunehmend komplexen Wettbewerbsumfeld zu behaupten.