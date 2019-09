FREESAT retient DOTSCREEN pour son interface utilisateur sur ses décodeurs TV

PARIS, 13 septembre 2019 /PRNewswire/ -- DOTSCREEN, spécialiste des applications TV multi-écrans, a été sélectionné par l'opérateur satellite britannique Freesat pour développer sa nouvelle interface utilisateur sur ses prochains décodeurs.

DOTSCREEN est une agence française spécialisée en développement d'applications TV/Video, notamment HbbTV. L'entreprise travaille déjà avec Freenet TV en Allemagne et Fransat en France, deux autres opérateurs satellites HbbTV européens. Parmi ses autres clients HbbTV, DOTSCREEN compte également TF1 et France Télévisions en France, SVT en Suède, ERT en Grèce, ainsi que France 24 en Europe.

Chandan Rajah, Directeur de la Technologie chez Freesat, a déclaré : "Notre collaboration avec DOTSCREEN s'est transformée en un véritable exemple de partenariat réussi. DOTSCREEN a joué un rôle capital dans le succès de notre nouvelle offre de produits. Nous leur sommes reconnaissants d'avoir œuvré, par tous les moyens, y compris avec un sens exceptionnel de professionnalisme et de dévouement, à la livraison de notre Interface Utilisateur TV en un temps record et sous une pression immense. A un moment clé où Freesat est en pleine phase d'expansion, nous considérons DOTSCREEN comme un partenaire-clé. »

A PROPOS DE DOTSCREEN:

DOTSCREEN conçoit et développe des applications et des UI multi-écrans (disponibles sur smart TV, décodeur TV, consoles de jeux, smartphones, tablettes...) pour des entreprises media, télécoms (Disney, HBO, ESPN, Fox, Turner, CBS, Orange, Vodafone, Telefonica, Freenet, TF1, Beinsports, Mediaset...).

A PROPOS DE FREESAT:

Freesat est le service de télévision par satellite gratuite du Royaume-Uni, proposant la TV enregistrable, et les derniers services de diffusion de contenu, incluant le LIVE et les offres à la demande. Notre objectif est en premier lieu d'offrir à nos utilisateurs du contenu, du choix, et une immense valeur ajoutée. Nous sommes aussi innovants, ambitieux, et dotés d'agilité, qu'il s'agisse d'ajouter de nouveaux services sur notre plateforme, de trouver de nouveaux moyens de soutenir les chaines travaillant avec nous, ou d'exporter notre technologie aux diffuseurs de nouveaux territoires. Nous réinvestissons nos profits dans notre business, afin de maintenir une expérience utilisateur excellente à tous nos clients finaux.

Etabli en 2007 par la BBC et ITV, le service Freesat atteint 2 millions de foyers chaque semaine et est disponible sur TV et décodeur. Nos clients ont accès à une large gamme de chaines, proposant du divertissement, des informations, des programmes jeunesse, et des services à la demande majeurs comme BBC iPlayer, ITV Hub, YouTube, Netflix.

