Freguesia online: "banca" virtual e WhatsApp viram ferramentas de venda para feirantes durante pandemia

CURITIBA, Brasil, 29 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O comércio eletrônico, que virou questão de sobrevivência para tantos setores, chegou às feiras livres. Para os aproximadamente 350 feirantes de Curitiba, o formato de venda online foi visto como uma revolução e forma de se reinventar em meio ao período de isolamento social. Com a nova ferramenta virtual, os comerciantes podem expor e negociar seus produtos em uma única plataforma.

Para o gerente da Unidade de Feiras de Curitiba, Luiz Maskow, o cadastro nesta plataforma virtual é, para muitos feirantes, o primeiro passo no comércio eletrônico. "Além disso, muitos já estão realizando entregas no sistema delivery como alternativa para as pessoas que não podem ter acesso ao local das feiras", acrescenta.

E foi pensando nesse público e também nas dificuldades que essa inovação poderia causar que o projeto foi desenvolvido. "Sabíamos que alguns dos usuários seriam novos na rede e ressaltamos a importância de uma plataforma simples, intuitiva, porém eficaz", explica o coordenador de Portais do ICI, Luciano Cardoso.

Para a feirante Wiviane Cavilio Tulio, de 39 anos, que comercializa frutas e verduras, o projeto é uma forma de aumentar o contato com os fregueses. "Está tudo bem simples e tranquilo de fazer, agora vai ficar mais fácil do pessoal encontrar a gente. Nós queremos nos adequar a este novo momento", conta.

Os feirantes interessados em entrar na plataforma podem fazer o cadastro pelo computador ou smartphone. Após o preenchimento dos campos de informações, a solicitação passa pela aprovação e é validada em até 24 horas. Depois disso, a banca virtual já estará disponível no portal.

O site, desenvolvido pelo Instituto Cidades Inteligentes (ICI) em parceria com a Prefeitura de Curitiba, reúne campos que vão desde alimentos prontos para consumo, hortifrutis, cereais, carnes, pescados até armarinhos, cosméticos e utilidades domésticas. Após escolher o produto, feirante e cliente podem negociar diretamente pelo WhatsApp. Para conferir, basta acessar feiraslivres.curitiba.pr.gov.br

Sobre o ICI

O ICI – Instituto das Cidades Inteligentes é uma organização criada em 1998, com atuação em todo o território nacional, referência em pesquisa, integração, desenvolvimento e implementação de soluções completas de TIC para a gestão pública. Mais informações: www.ici.curitiba.org.br.

FONTE ICI - Instituto das Cidades Inteligentes

SOURCE ICI - Instituto das Cidades Inteligentes