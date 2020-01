FreightBro devient la première société indienne à intégrer Maersk Spot sur sa plateforme numérique

M. Kathiresan Eswaramurthy, directeur d'exploitation de FreightBro, a mentionné : « Maersk Spot change effectivement la donne et nos clients peuvent non seulement bénéficier de l'exploration des tarifs, mais ils peuvent aussi rechercher, comparer et réserver instantanément, avec un équipement et un espace disponible garantis sur la plateforme de FreightBro. »

Le processus de réservation dans les expéditions maritimes est largement manuel et implique essentiellement énormément d'allers-retours dans les communications entre les diverses parties prenantes. Avec cette intégration, FreightBro vise à doubler ses livraisons numériques de tarifs et réservations en ligne tout en proposant à l'industrie des opérations de transit l'expérience d'une réservation très simple, semblable à celle des voyages aériens. FreightBro a permis à plus de 500 transitaires de vendre en ligne en faisant appel à sa plateforme numérique en propriété exclusive.

Auparavant en 2019, Maersk a lancé son produit en ligne Maersk Spot qui ralentit le cycle des surréservations et simplifie pour les clients le processus des réservations tout en garantissant le chargement de leurs cargaisons. Ceci constitue de façon révolutionnaire un pas en avant vers une simplification des chaînes logistiques et une amélioration de l'expérience globale de la réservation dans le transport maritime.

À propos de Maersk

A.P. Moller - Maersk est une entreprise intégrée de logistique de conteneurs s'employant à relier et simplifier les chaînes logistiques de ses clients. En tant que leader mondial des services de transport maritime, la Société intervient dans 130 pays et emploie à peu près 70 000 personnes. Notre mission consiste à mettre en œuvre et à faciliter les chaînes logistiques mondiales afin d'offrir à nos clients des possibilités d'échanges commerciaux à l'échelle du globe.

À propos de FreightBro

FreightBro est une jeune entreprise de technologie pour le fret visant à révolutionner un secteur des opérations de transit représentant des billions de dollars grâce à la numérisation des processus manuels impliqués dans la logistique. FreightBro vise à équiper les opérateurs de transit d'une plateforme numérique leur permettant de faire obtenir des tarifs plus rapidement, d'augmenter les efficacités opérationnelles, de dynamiser les ventes, de prendre des décisions éclairées grâce à l'analytique de données et de ce fait de fournir une expérience sans heurts à l'utilisateur.

FreightBro a été fondée par Raghavendran Viswanathan, Mohammed Zakkiria A et V Anand Babu en octobre 2016.

Contact :

Mohammed Zakkiria A

+91-9789566668

Cofondateur

FreightBro Logistics Pvt. Ltd

courriel: zakkiria@freightbro.com

site web: https://freightbro.com/

