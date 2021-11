Fresenius Kabi otorga una innovadora beca para investigación en nutrición Parenteral de €250.000

El ganador de este año es el Prof. Stefan Schaller M.D. de Charité – Universitätsmedizin Berlín, Alemania, por su propuesta titulada "Improved muscle metabolism by combination of muscle activation and protein substitution" ("Mejora del metabolismo muscular mediante la combinación de la activación muscular y la sustitución de proteínas"). Este estudio de vanguardia tiene como objetivo explorar el efecto de la sustitución de proteínas antes y después de la movilización temprana dirigida a objetivos en la fase aguda de las enfermedades críticas. El anuncio se hizo en el Congreso de la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN).