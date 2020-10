FreshToHome lève 121 millions de dollars - le plus important financement de série C jamais obtenu dans le secteur des technologies grand public en Inde

« La COVID-19 a transformé radicalement le comportement des consommateurs en matière d'achat de poisson et de viande. En raison de problèmes de sécurité, les consommateurs ont pris l'habitude de passer au commerce électronique et, cette année, nous avons vu la demande en ligne pour nos produits exploser grâce à la garantie de sécurité « 100 % frais et 0 % de produits chimiques ». FreshToHome tient les promesses faites dans cette offre et génère un impact social et économique énorme en permettant aux vendeurs de s'approvisionner directement auprès des pêcheurs et des agriculteurs avec sa technologie de chaîne d'approvisionnement alimentée par l'IA (en instance de brevet), soutenue par une chaîne du froid de pointe. Nous commençons tout juste à découvrir un très grand marché et la levée de fonds actuelle nous aidera à réaliser notre plein potentiel via une expansion rapide en Inde et au Moyen-Orient », a déclaré Shan Kadavil, cofondateur et PDG de FreshToHome .

FreshToHome est la plus grande marque en ligne entièrement intégrée au monde dans le commerce électronique du poisson et de la viande frais, avec environ 1,5 million (15 Lakh) de commandes B2C par mois et des ventes annualisées de 85 millions de dollars (~600 crores de roupies indiennes) sur la plateforme.

« Nous sommes heureux de nous associer à FreshToHome et de soutenir la vision de la direction et la croissance de l'entreprise. FreshToHome est un leader dans la mise à profit de la technologie basée sur l'IA et de l'innovation commerciale pour apporter une proposition de valeur supérieure aux clients et aux fournisseurs sur un vaste marché important. Chez ICD, nous cherchons à établir des partenariats avec des entreprises comme FreshToHome, qui sont en mesure d'innover pour le bien de tous, tout en profitant d'une grande opportunité de création de valeur pour les actionnaires. Ce financement couronné de succès est une forte reconnaissance des réalisations et du potentiel important de l'entreprise », a déclaré Khalifa Al Daboos, PDG adjoint de Investment Corporation de Dubaï.

Shan Kadavil et d'autres co-fondateurs de FreshToHome ont une formation entrepreneuriale dans la Silicon Valley, ayant fait partie d'équipes de direction d'entreprises telles que Zynga. Parmi les premiers bailleurs de fonds de FreshToHome figurent Mark Pincus - fondateur de Zynga, David Krane - PDG de Google Ventures, Pete Briger - président de Fortress, Abdul Aziz Al-Ghurair - président de Mashreq Bank, Rajan Anandan de Sequoia, ainsi que d'autres investisseurs renommés.

« Le premier accord de capital-investissement de DFC avec FreshToHome démontre le pouvoir de notre nouvel outil d'investissement pour stimuler le développement et faire progresser la politique étrangère des États-Unis », a déclaré Adam Boehler, PDG de DFC. Ce projet soutiendra la croissance économique et renforcera les chaînes d'approvisionnement agricoles d'un partenaire clé des États-Unis. »

Le soutien de ses grands investisseurs actuels au Moyen-Orient, tels que CE-Ventures - la plateforme de capital-risque de Crescent Enterprises, a grandement contribué à son expansion aux Émirats arabes unis, où elle est déjà l'une des cinq plus grandes épiceries en ligne.

Gaurav Sharma, responsable du capital-investissement chez Investcorp India, a ajouté : « Chez Investcorp, nous nous intéressons aux entreprises qui redéfinissent la catégorie avec un impact avéré au niveau de leurs résultats bruts et de leurs résultats nets. Nous estimons que FreshToHome répond parfaitement aux critères définis et qu'elle porte en elle un fort potentiel de croissance. Nous nous réjouissons à la perspective de ce partenariat et sommes heureux d'aider l'entreprise à réaliser son plein potentiel. »

« L'approche collaborative unique de FreshToHome avec la participation de pêcheurs et d'agriculteurs, et l'utilisation de solutions basées sur la technologie pour l'approvisionnement, donnent à l'entreprise un net avantage : elle peut ainsi apparaître comme la meilleure marque fiable de ce segment de marché, voire être une candidate potentielle pour le 'club des licornes' », a déclaré Raja Kumar, fondateur et PDG, Ascent Capital.

Pour plus d'informations, contactez : [email protected]

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1320774/FreshToHome_Series_C_Funding.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1320773/FreshToHome_Logo.jpg

SOURCE FreshToHome