Frete.com es el nuevo unicornio brasileño con un aporte de US$ 200 millones liderado por SoftBank y Tencent

Frete.com llega al mercado con estatus de unicornio, siendo valorado en más de US$ 1 billón.

El desafío de la ineficiencia logística

Desde pequeño, Federico solía pedalear por la Patagonia Argentina, donde tuvo la oportunidad de conocer las difíciles condiciones laborales de los camioneros. Terminó especializándose en el mercado financiero en Inglaterra y decidió convertirse en emprendedor, con la visión de algún día transformar la realidad de estos profesionales. En 2013, junto a un equipo experimentado en el sector, fundó su primer proyecto de logtech, eligiendo a Brasil como su mercado operativo, debido a su enorme ineficiencia y por ser actualmente el tercer mercado de transporte de mercancías por carretera del mundo.

Resulta que, en el pasado, el transporte de mercancías por carretera se negociaba en gasolineras o paradas de camiones. Los camioneros tenían miedo de salir del lugar donde se anunciaba la carga, por temor a perder las mejores ofertas. "Si no estabas en el lugar correcto en el momento adecuado, perdías el mejor negocio. Con esta situación, los camioneros rodaban vacíos entre el 40% y el 60% de su tiempo. Esto se refleja en malas condiciones económicas para los conductores y un impacto negativo en el medio ambiente", dice Vega. El modelo de negocio de Frete.com se basa en reducir la ineficiencia de la relación entre transportistas y camioneros. Esto es posible a través de la digitalización o el uso de tecnología para conectar de manera eficiente, segura y precisa las cargas a los camiones, reduciendo profundamente la burocracia y la falta de seguridad del segmento.

Federico afirma que "hacer que la capacidad ociosa sea más asequible genera ahorros de hasta un 25% en costos de transporte". Otras soluciones que ofrece el grupo, como el crédito para capital de trabajo, ayudan a reducir los costos operativos y ampliar la operación de los transportistas. Los conductores de camiones, a su vez, aumentan sus ganancias hasta en un 50% al acceder y negociar el flete de manera más eficiente.

"Estamos orgullosos de invertir en Frete.com porque entendemos que el grupo trae soluciones innovadoras a un mercado enorme, con gran demanda de digitalización y mejores servicios", dice Carlos Medeiros, socio inversor de SoftBank Latin America Fund. "Ya hemos invertido en logtechs en los principales mercados del mundo y vemos un gran potencial en el sector. Tenemos mucha confianza en nuestra asociación con Frete.com en latinoamérica", agrega Medeiros.

Reinvent Capital también está invirtiendo en Frete.com. Según Reid Hoffman, fundador de la red profesional Linkedin y consejero de Reinvent, "el poderoso efecto de red y el liderazgo de mercado de Frete.com crean una oportunidad única para invertir en una solución que está transformando sustancialmente la industria logística de la región".

En opinión de Scott Sobel, socio-director del grupo Valor Capital, "Frete.com continúa atrayendo inversores de clase mundial para ayudar a acelerar aún más su plataforma ya que el grupo fue pionero y mantiene su posición de liderazgo en la digitalización del enorme sector del transporte de mercancías por carretera. Además, cuenta con un equipo extraordinario enfocado en la ejecución y que está entregando soluciones reales para camioneros, transportistas y toda la comunidad ".

El grupo Frete.com está compuesto por tres empresas: FreteBras, que actualmente es la plataforma de carga más grande de latinoamérica, conectando transportistas y camiones de forma digital. FretePago, la nueva fintech del grupo, enfocada a la intermediación de los pagos de fletes a través de una cuenta digital. Y CargoX, empresa independiente de las operaciones anteriores y que dedica sus esfuerzos a ofrecer un paquete completo de servicios para los transportistas, como crédito para capital de trabajo, emisión de documentos, seguro de carga y rastreo de camiones. Cabe destacar que CargoX dejó de centrarse en soluciones para los transportistas en los últimos años y comenzó a dirigir sus esfuerzos para ayudar a los transportistas a digitalizar la operación de su carga.

Un nuevo gigante tecnológico del transporte por carretera

El grupo Frete.com procesa actualmente más de US$ 18,7 billones en transacciones, US$ 450 billones en valor de mercancías transportadas y crece a una tasa anual del 90%. Al mejorar la eficiencia del sector, el grupo ha generado una reducción anual en la emisión de 20 millones de toneladas de CO2 al medio ambiente, el doble de las emisiones de Panamá y 4 veces el volumen emitido por Uruguay. El grupo también cuenta con 615.000 camioneros registrados y activos, lo que representa el 40% de la flota de camiones en Brasil y 80.000 usuarios que publican cargas mensualmente. Las aplicaciones del grupo suman más de dos millones de descargas y cada mes se realizan 1,7 millones de transportes, cubriendo 5.000 ciudades brasileñas. La plataforma tiene 50 veces más accesos que los principales competidores juntos.

La inversión, que también incluye la participación de reconocidos inversionistas, como Henry Kravis, fundador de KKR y Jeb Bush, 43° gobernador de Florida (EE.UU.), tiene un destino final: hacer crecer FreteBras aumentando el número de transportistas y camioneros que utilizan la plataforma; mejorar la calidad de las transacciones dentro de la plataforma, aumentando la precisión y seguridad para los usuarios; desarrollar y entregar soluciones adicionales que ayuden cada vez más a optimizar la operación de los transportistas y camioneros; y fortalecer los equipos para apoyar este crecimiento, pasando de 1.300 a 3.500 empleados a finales de 2022.

También participan en la inversión Valor Capital, LightRock, BTG Pactual, el conglomerado de infraestructura Pattac, las family offices multifamiliares OIKOS y PIPO y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID Invest).

BofA Securities actuó como asesor de Frete.com en el contexto de la ronda de inversión.

