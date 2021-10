FreteBras lança série de lives para inspirar a atuação feminina nos setores de Tecnologia e Produto

Todas as lives da série terão a participação de uma liderança feminina da FreteBras. Na primeira, a convidada é Letícia Petarnela, Product Manager da logtech. A profissional é formada em Relações Públicas e possui vasta experiência no mercado. Em sua trajetória, trabalhou como Customer Success na GetNinjas e se firmou como Product Manager na Axion, com passagens também pela Sky.One e Menu. Sua proposta de comunicação para as startups do grupo Movile foi indicada ao Prêmio Intercomm. Além disso, ela foi reconhecida como TOP 10 na premiação Startup One e se tornou mentora da Tera, no curso de "Digital Product Leadership".

Durante a live, Letícia irá contar mais sobre a sua trajetória de sucesso, além de discutir a importância da igualdade de oportunidades para pessoas de todos os gêneros no setor de Tecnologia e Produto. "Existem diversos estudos que comprovam que um ambiente de trabalho mais diverso ajuda a elevar os resultados das empresas. Por isso, quero demonstrar que é possível inserir as mulheres em qualquer área, sempre destacando as nossas habilidades e a nossa força de transformação", ressalta a executiva.

Segundo o estudo Mercado Brasileiro de Software – Panorama e Tendências 2021 , realizado pela Associação Brasileiras das Empresas de Software (ABES), o mercado de Tecnologia da Informação (TI) está em constante crescimento no Brasil, com uma alta de 22,9% em 2020. Mesmo com diversas contratações ocorrendo no setor, as mulheres ainda são minoria, chegando a apenas 20%, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD).

Focada na digitalização do setor de logística, a FreteBras busca sempre estar alinhada aos valores da sociedade atual, principalmente no que diz respeito à equidade de gênero em todos os setores. Atualmente, homens e mulheres já dividem na empresa tanto cargos operacionais como de liderança de forma equiparada. O resultado desta cultura se vê refletido no mercado. Hoje, a logtech tem uma avaliação de 4,5, dentro de uma escala que vai até 5, no Glassdoor , um dos maiores sites de recrutamento do Brasil. A FreteBras está contratando profissionais em modelo Home-office permanente e sem a obrigatoriedade de formação oficial, em mais de 40 áreas diferentes. As vagas estão disponíveis na página de carreira da empresa: fretebras.gupy.io .

SERVIÇO

Live: Mulheres em Produto e Tecnologia

Convidada: Letícia Petarnela, Product Manager da FreteBras

Quando: 21/10, quinta-feira

Horário: 11 horas

Onde: perfil da FreteBras no LinkedIn

SOBRE A FRETEBRAS

Fundada em 2008 em Catalão (Goiás), a FreteBras é a maior plataforma de transporte de cargas da América Latina. A empresa facilita as transações entre transportadoras e caminhoneiros, utilizando a tecnologia para tornar o transporte rodoviário de cargas mais seguro e eficiente. Com mais de 580 mil caminhoneiros cadastrados e 14 mil empresas assinantes, a FreteBras permite que fretes sejam publicados e negociados em minutos, reduzindo custos operacionais e aumentando a rentabilidade do setor. Em 2021, a FreteBras cresceu 70% e facilitou a transação de cerca de 3,5 milhões de cargas, distribuindo mais de R$28 bilhões em fretes. A empresa espera chegar ao final do ano com 10 milhões de cargas e R$ 80 bilhões em fretes negociados. Desde 2020, a empresa conta com o investimento do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID Invest) e foi considerada uma das 100 startups mais inovadoras de 2021.

