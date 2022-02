Friends4East stellt vor: Ignace Meuwissen von „The Private Collection" übernimmt problematische Kreditverträge von Privatbanken und vermietet Luxusimmobilien als einen sicheren Rückzugsort an wohlhabende Kunden

LUZERN, Schweiz, 16. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Ignace Meuwissen hat eine Sammlung von 8 einzigartigen Luxusimmobilien von einem asiatischen Investor erworben, der durch die Koronavirus-Pandemie und die sinkenden Aktienkurse von Evergrande unter Druck geraten war. Zu den luxuriösen Privatwohnungen gehören mehrere Apartments in Manhattan, New York, die alle einen Blick auf den Central Park haben. Das Portfolio umfasst auch zwei Stadthäuser in London, nämlich Holland Park und Mayfair. Der ursprüngliche Eigentümer nutzte diese luxuriösen Häuser ausschließlich für seine Familie und Freunde. Das erklärt, warum Ignace Meuwissen sich dazu entschieden hat, dieses einzigartige Projekt „The Private Collection" zu nennen.

Meuwissen konzentriert sich auf die Übernahme notleidender Kredite in erstklassigen Lagen zu 50 % des Marktwerts, basierend auf schnellen Entscheidungen und Zahlungen. Bares ist Wahres! Angesichts seines Rufs für erfolgreiche Transaktionen im Rahmen eines einzigartigen Geschäftsmodells drängen sich Investoren und Immobilienfonds bereits um die Übernahme dieses Portfolios. Meuwissen zahlte 115 Millionen US-Dollar für die Liegenschaften.

Die Häuser werden pro Tag zu einem Preis von ca. USD 25.000 für eine Mindestdauer von zehn Tagen vermietet. Ignace und seine Frau Naomi sind davon ausgegangen, dass ihre Kunden selbst in den exklusivsten Suiten auf der ganzen Welt nicht den Grad an Privatsphäre bekommen, den sie sich wünschen. Naomi, die sich einen Namen als Home Stagerin für Luxusimmobilien gemacht hat, dekoriert jedes Haus in einem anderen Stil. Die Gäste erwartet ein Familienfoto (immer am gleichen Ort), personalisierte Handtücher und Bettwäsche und sogar eine eigene Weinsammlung. Das Personal, einschließlich eines Kochs, wird rund um die Uhr zur Verfügung stehen, um sich um ihre Bedürfnisse zu kümmern. Die Kundschaft besteht hauptsächlich aus Staatsoberhäuptern und UHNWIs, d.h. wohlhabenden Kunden aus der Ukraine und Kasachstan, die einen sicheren Rückzugsort suchen. Dieses einzigartige Projekt verdankt seinen Erfolg seinem diskreten logistischen Ansatz. Alle Objekte sind nun für zwölf Monate im Voraus gebucht, und eine Warteliste ist vorhanden. „The Private Collection" sucht 40 weitere Fachkräfte im Hotel- und Gaststättengewerbe, die über Erfahrung in 5-Sterne-Umgebungen verfügen und einen erstklassigen Service bieten. Erfahren Sie mehr unter ignacemeuwissen.com/careers.

