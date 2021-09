Fritidsefterspørgsel fortsætter med at drive Hyatts varemærke frem i Europa

Hyatts forskelligartede varemærkeportefolie afspejler fortsat vækst næret i det væsentlige af dets uafhængige kollektion livsstilsvaremærker

CHICAGO, 15. september 2021 /PRNewswire/ -- Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) i dag erklærede Hyatt, at en Hyatt afilieret i dag har indgået seks, nye managements- og franchiseaftaler for hoteller i Europa på tværs af The Unbound Collection ejet af Hyatt, JdV ved Hyatt, Hyatt Centric og Hyatt Regency varemærker, hvilket videre fremhæver et voksende ønske fra rejsende, World of Hyatt medlemmer og ejere om hoteller, som tilbyder unikke, differentierede oplevelser og nærer ægte forbindelser med folk og kulturer.

Erklæringen bygger på Hyatts vækststrategi gående ud på at udvide dets varemærkeportefolie betydeligt i Europa ved slutningen af 2023 - de seks udførte aftaler forventes at øge Hyatts varemærketilstedeværelse i Frankrig, Tyskland, Italien, Spanien og Schweiz. Dette er ud over den for nyligt erklærede planlagte erhvervelse af Apple Leisure Group (ALG) , som forventes at udvide Hyatts europæiske varemærkeaftryk med 60 procent.

"De for nylig udførte aftaler kaster videre lys på de positive skridt vi tager hen imod vores vækststrategi i Europa, og de nye projekter sidder langs et stærkt rør af Hyatt mærkede hoteller, der planlægges til at åbne over de kommende år,» sagde Felicity Black-Roberts, Hyatts vice præsident for udvikling i Europa. "Tilliden til restaurations- og hotelerhvervet forbliver højt blandt investorer, og vi er glade over at samarbejde med ledende ejere og erhvervsfolk, som anerkender værdien og profitabiliteten i Hyatts varemærkeportefolie med fremhævelse af Hyatts uafhængige kollektioner, inkl. Hyatt Centric. Med disse nye handler hævder vi vores ekspertise inden for fritidsdestinationer, hvorved det forstærkes, at Hyatts varemærker fortsætter med at give genlyd og tilfredsstille fritidsrejsende.

For nylig udførte handler omfatter:

The Unbound Collection ved Hyatt

The Unbound Collection by Hyatt hotel i Crans-Montana, Schweiz

Det luksuriøse butikshotel Rhodania i De schweiziske Alper forventes at slutte sig til The Unbound Collection ejet af Hyatt i 2023. Det 41 værelses store hotel er for tiden placeret lige på tredje tee af den berømte Severiano Ballesteros golfbane, ca. 4.900 fod (1.500 meter) over havniveau på en af de mest prestigefyldte bjergdestinationer. Området er også kendt for dets rigdom på sportsmuligheder, der omfatter skisport, mountain biking, hiking og golf. En af de mest kendte golfturneringer, der spilles på europæisk jord, sker i Crans-Montana hvert år. Hotellet forventes at levere på varemærkets formål med at levere oplevelser, som inspirerer til uforglemmelige erindringer for gæster, der søger forhøjet og dog service uden manuskript, når de rejser. Inden i hotellet vil værelserne og suiterne være karakteriseret af deres elegnte og luksuriøse udsmykning. Hotellets serveringssteder for mad og drikkevarer vil tilbyde lokale produkter af høj kvalitet og regionalt køkken i både hovedrestauranten og den schweiziske bungalow, hvilket skaber unikke spiseoplevelser for fornemme, uafhængighedsindstillede gæster.

ll Tornabuoni Hotel i Firenze, Italien

En affilieret til Hyatt har indgået en franchiseaftale med AG Group for Il Tornabuoni Hotel i Firenze, som vil slutte sig til The Unbound Collection ejet af Hyatt varemærket. Luksusbutikshotellet med 62 senge forventes at åbne i oktober 2021 og bliver den første ejendom med Hyatt varemærket i Firenze. Den historiske ejendom på Via de Tornabuoni bliver omgivet af mange dyre modebutikker og nogle af de mest ekstraordinære turistattraktioner. Gæsterne bliver i stand til at træde tilbage i tid med en klatretur op i Giottos Campanile, et gotisk tårn af marmor, som leverer spektakulære udsigter hen over byen og vil finde den historiske af marmor Ponte Vecchio, som er en middelalderlig bro, som er vært for autentiske, italienske smykkeforretninger lige på deres dørtrin. Da det er omhyggeligt kureret, vil hotellets indre design virkelig afspejle dets historiske rødder fra renæssancetiden og tilbyder gæsterne en oplevelse, der er en historie værd. Referencer til byens arkitektur, historie, natur og mad bliver overalt vævet ind i hotellets design og komfort.

JdV ejet af Hyatt

Tribune Hotel i Rom, Italien

Tribune Hotel, som forventes at slutte sig til JdV ejet af Hyatt varemærket, vil markere en længe forventet milesten i Hyatts vækststrategi: introduktionen af Hyatt varemærket til Rom. En Hyatt affilieret har indgået en franchiseaftale med AG Group om et nyt hotel UNESCO World Heritage byen. Hotellet er planlagt til at åbne i oktober 2021. Den var engang hovedstaden i en oldgammel republik og emperium og kendes som «Den evige By», og forbliver i dag en politisk hovedstad, religiøst center og mindesmærke om den kreative fantasi i fortiden. Med en placering lige i en sidegade til Via Veneto, der blev gjort berømt i Federico Fellinis film La Dolce Vita og tæt ved større turistattraktioner vil det 52 vørelses store, fornemme hotel inspirere til legende rejse gennem nabolaget forbindelser. Hvad enten gæsterne planlægger at afslutte aftenen med stil på hotellets tagterrasse med udsigter til Villa Borghese eller tage ud at vandre som en lokal beboer gennem byens natteliv, vil Tribune Hotel byde enhver velkommen med dets socialt inkluderende ide i centeret af Roms mest livlige nabolag.

Et JdV by Hyatt hotel i Bordeaux, Frankrig

Idet det driver videre fremdrift inden for Hyatts uafhængige kollektionsportefolie, forventes JdV ejet af Hyatt varemærket at få sin debut i Bordeaux, Frankrig, en by, der er rig på arkitektonisk og kulturel arv med højdepunkter omfattende dens havn, Port de la Lune, et UNESCO World Heritage Site. En Hyatt affilieret har indgået en franchiseaftale med Alboran Hotels and Hospitality om et JdV by Hyatt hotel, som forventesat åbne i 2022. Med en placering i en af de mest aktive distrikter Bordeaux vil det uafhængige hotel blive en sand afspejling af det lokale nabolag, der gør gæsterne I stand til at dykke ned I Bordeaux' kultur og forbinde med dens fællesskaber. Ejendommen med 147 værelser vil få en hovedrestaurant og bar, hvor gæsterne kan nyde den regionale smag, køkkener og drinks samt en privat speakeasy tagterrassebar og terrasse til unikke oplevelser. Videre tænksomme afspejlinger af den lokale kultur gennem hele hotellet vil invitere gæster, der søger vibrerende og social inkluderende ophold for at omfavne den frie ånd i Bordeaux.

Hyatt Centric

Hyatt Centric Altstadt Hamburg i Hamborg, Tyskland

Hyatt Centric varemærket får sin debut i Tyskland under en franchiseatale mellem en Hyatt affilieret og SV Hotel AG. Hyatt Centric Altstadt Hamburg bliver placeret i Moenckebergstrasse, en af Hamborgs mest vibrerende shoppinggader. Som et varemærke, der er synonymt med eventyr og at være i centeret for handling er Hyatt Centric et perfekt tillæg til denne vibrerende placering. Ud over at sikre en stærk introduktion for mærket i Hamborg, der er en central internatonal destination for fritid og forretning planlægges Hyatt Centric Altstadt Hamburg at åbne i 2025 og vil være det andet hotel med Hyatt varemærket i ben, der slutter sig til Park Hyatt Hamburg. Ejendommen vil få en forbløffende panoramarestaurant og bar, udendørs siddepladser og et fitnesscenter.

Hyatt Regency

Hyatt Regency Madrid Residence s i Madrid, Spanien

Hyatt Regency Hesperia Madrid udvider dets nuværende hotelfaciliteter til at omfatte en boligkomponent - Hyatt Regency Madrid Residences. Med 22 førsteklasses lejligheder bliver det nye kompleks placeret i Paseo de la Castellana, i hjertet af det finansielle center for hovedstaden og tæt ved mange internationale forretninger, diplomatiske kontorer og ambassader. Boligerne vil tilbyde frodige og rummelige lejligheder fra 1.000 kvadratfod (100 kvadratmeter) til en exceptionel 3.700 fods (350 meters) penthouse, som vil have en 11.000 fods (100 meters) terrasse med panoramaudsigter til byens hovedboulevard. Idet det er designet til produktivitet og fredsindstilling, vil gæsterne hos Hyatt Regency Madrid Residences få adgang til servicerne og komforten på Hyatt Regency Hesperia Madrid. Gæster, som søger intuitive oplevelser og stressfrie omgivelser finder alt, hvad de behøver for at forblive forbundne og fyldt med energi på Hyatt Regency Madrid Residences.

Åbninger af Hyatt hoteller en over Europa for nylig omfatter:

For mere information om Hyatt hotellerne, så besøg: www.hyatt.com.

Betegnelsen "Hyatt" bruges i denne offentliggørelse for let at referere til Hyatt Hotels Corporation og/eller en eller flere af dens affilierede.

