Frost & Sullivan récompense Syncron pour sa capacité à fournir des renseignements sur les prix et une visibilité aux chaînes d'approvisionnement des équipementiers, des concessionnaires et des distributeurs

Les solutions de Syncron améliorent la gestion des stocks, la tarification des pièces et l'efficacité de la distribution ; elles permettent de surmonter les problèmes de la chaîne d'approvisionnement et aident les clients à optimiser leurs opérations et à stimuler leur croissance à long terme.

SAN ANTONIO, 10 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Frost & Sullivan a récemment évalué le secteur des applications de gestion du cycle de vie des services du marché secondaire et, sur la base de ses recherches, a décerné à Syncron le prix2022 du leadership en matière de technologie de facilitation en Amérique du Nord . La société propose une suite entièrement connectée de solutions SaaS (Software-as-a-Service, logiciel en tant que service) pour aider ses clients à optimiser leur tarification, leur service client et leur rentabilité. Syncron se consacre aux services après-vente pour de multiples industries manufacturières, et plus particulièrement à l'automobile, l'agriculture, la construction et l'équipement minier et industriel. Syncron propose trois solutions reposant sur la plateforme Syncron Connected Service Experience (CSX) :

Exécution des services (garantie et service sur site)

Mise sur le marché des services (prix du contrat et prix)

Chaîne d'approvisionnement des services (inventaire et inventaire de détail)

Selon Wallace Lau, responsable sectoriel chez Frost & Sullivan, « la solution Syncron Price permet aux clients de réaliser une augmentation moyenne de leurs bénéfices de 5,2 % dans plusieurs industries manufacturières, les distributeurs de pièces automobiles étant les plus performants. Elle permet également aux clients d'obtenir une visibilité sur toutes leurs catégories de pièces et de recueillir en temps réel les commentaires des clients afin de répondre de manière proactive à l'évolution de la dynamique du marché et de la clientèle. »

La solution d'inventaire Syncron Service Supply Chain calcule diverses probabilités de demande de pièces pour aider les clients à réduire jusqu'à 40 % les coûts de transport et de chaîne d'approvisionnement du marché secondaire. Cette solution crée de la valeur grâce à la transparence et à la précision de la structure à chaque niveau de la chaîne d'approvisionnement, comme prouvé par deux témoignages clients de NFI Parts et PACCAR . NFI Parts permet la livraison à la demande afin de réduire efficacement les temps d'arrêt pour les clients, tandis que PACCAR assure la transparence des retours et réduit les coûts globaux. « Chez Syncron, nous nous attachons à créer des solutions connectées qui permettent à nos clients de proposer une expérience client de qualité supérieure, a déclaré Friedrich Neumeyer, PDG de Syncron. Les équipementiers et leurs réseaux de distribution qui favorisent d'abord la fidélité à la marque verront inévitablement leurs revenus et leur rentabilité augmenter pour chaque interaction avec leurs services. »

« Syncron permet aux clients d'optimiser leurs stocks de pièces, leurs délais de livraison et la qualité de leurs services afin de répondre aux exigences difficiles des modèles économiques axés sur le service », a ajouté M. Lau. Chaque année, Frost & Sullivan remet ce prix à une entreprise qui a mis au point une technologie innovante qui améliore les produits actuels et permet de concevoir de nouveaux produits et applications. Le prix 2022 du leadership en matière de technologie de facilitation en Amérique du Nord dans le secteur des applications de gestion du cycle de vie des services du marché secondaire reconnaît le potentiel élevé d'acceptation par le marché de la technologie du lauréat.

Les prix Frost & Sullivan pour les meilleures pratiques récompensent les entreprises de divers marchés régionaux et mondiaux qui ont fait preuve d'une réussite exceptionnelle et de performances supérieures en matière de leadership, d'innovation technologique, de service à la clientèle et de développement stratégique de produits.

Syncron donne aux principaux fabricants et distributeurs les moyens de tirer parti de la nouvelle économie des services. Nous améliorons la rentabilité des activités des services après-vente, optimisons le capital d'exploitation, renforçons la fidélisation des clients et permettons de réaliser une transition réussie vers des modèles d'activité futures basée sur les services. Grâce à des investissements de premier plan dans l'IA et le ML, Syncron propose le premier portefeuille de solutions de gestion du cycle de vie des services (SLM) intelligentes, innovantes et approuvées par les clients, de bout en bout. Fournies par le biais de la plateforme CSX de Syncron, nos solutions comprennent l'inventaire des pièces de rechange, le prix, la disponibilité des équipements, la garantie, les contrats de services et la gestion des services sur site. Ce n'est pas un secret que les plus grandes marques du monde font confiance à Syncron, le plus grand leader mondial privé de solutions SaaS SLM intelligentes. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site syncron.com .

