Frost & Sullivan escolhe GlobeNet a empresa do ano de 2018 do Mercado Latino-americano de Serviços para Operadoras de Telecomunicações

FORT LAUDERDALE, Flórida, 7 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- GlobeNet, a principal, que mais rapidamente cresce e a mais premiada provedora de massa de infraestrutura de telecomunicações das Américas, anuncia hoje que foi escolhida pela Frost & Sullivan como a Empresa do Ano de 2018 do Mercado Latino-americano de Serviços para Operadoras de Telecomunicações. Isto marca o segundo ano consecutivo em que a GlobeNet é honrada com este prestigioso prêmio.

Os brilhantes investimentos voltados ao futuro (em infraestrutura e ofertas) e excepcional confiabilidade de rede da GlobeNet foram fatores primordiais no processo de escolha da Frost & Sullivan para o prêmio. Em 2017, ao inaugurar em Barranquilla, Colômbia, um centro de dados de primeira linha e com certificação ICREA de nível IV, a GlobeNet demonstrou seu visionário compromisso de atender a necessidades em aberto. A empresa também se associou à NIC.br para implementar em Fortaleza, Brasil, um crucial novo ponto de intercâmbio de internet, concluído no início de 2018.

"É raro encontrar provedores de massa de serviços de operadora na América Latina que se concentrem nos específicos problemas e exigências dos clientes", diz Ignacio Perrone, gerente de pesquisa da Frost & Sullivan. "A GlobeNet constrói sua estratégia inteira de modo a satisfazer a explosiva demanda de rede nas Américas".

"Desde a criação da GlobeNet, nós ousadamente expandimos nossa rede em todas as Américas, introduzindo produtos e serviços que antecipam e tratam as atuais e futuras demandas dos mercados regionais", diz Eduardo Falzoni, CEO da GlobeNet. "Continuamos a fornecer a nossos clientes da América Latina o melhor suporte e valor de seu tipo, e estamos muito orgulhosos de mais uma vez sermos reconhecidos pela Frost & Sullivan por nosso trabalho árduo e compromisso com a excelência".

Enquanto a empresa se movimenta pela segunda metade de 2018, novamente ela demonstrou o compromisso de levar para a América Latina capacidades de rede da melhor categoria. Em maio, a GlobeNet anunciou um futuro cabo subaquático de 2.500 km para Buenos Aires, Argentina, que será a primeira nova rota para a região desde 2001. De acordo com o Sr. Perrone, "Rara entre provedores de serviços de operadoras na América Latina, a profunda experiência da GlobeNet com grandes e complexos cabos de infraestrutura de rede traduz-se em rotas altamente confiáveis e de baixa latência alcançando pontos críticos". Com um abrangente portfólio de soluções de rede, IP e IaaS, a empresa está focada em ajudar seus clientes a reduzirem suas despesas operacionais de capital, permitindo ao mesmo tempo expansão escalável.

Para saber mais sobre a GlobeNet, visite www.globenet.com.

Sobre a GlobeNet

A GlobeNet é a principal, que mais rapidamente cresce e a mais premiada provedora em massa de telecomunicações das Américas. A empresa oferece um abrangente portfólio de serviços de rede, IP, IaaS e de segurança – suportados por uma infraestrutura subaquática e de centro de dados de 23.500 km, premiada, de baixa latência e ultra resistente, que é complementada pela extensa experiência e know-how operacional de sua equipe. Com um serviço ao cliente líder, a GlobeNet ajuda a garantir que a sua empresa esteja sempre pronta para os desafios à frente.

A GlobeNet é a Empresa do Ano de 2017 e 2018 que ganhou o Prêmio Melhores Práticas para o Mercado Latino-americano de Serviços para Operadoras de Telecomunicações da Frost & Sullivan, o 'Provedor de Conectividade do Ano", no Datacloud Awards 2018, e o de Melhor Operadora de Massa Regional 2017, no World Communication Awards. Para mais informações sobre a GlobeNet, visite www.globenet.com.

A GlobeNet é uma empresa do portfólio do Fundo de Infraestrutura II do BTG Pactual.

