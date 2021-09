Frytownica EPEIOS o pojemności 14 litrów 6 w 1 sprawia, że gotowanie staje się dziecinnie proste

Frytownica EPEIOS CP247A wyposażona jest w 6 funkcji: smażenie, piekarnik, opiekacz do chleba, suszarka do żywności, rozmrażanie i pozostawiania ciasta do wyrośnięcia. To całkiem sporo, aby zaspokoić większość potrzeb kulinarnych. Ponadto urządzenie posiada podwójny tryb grzania, który pozwala na swobodny wybór pomiędzy ogrzewaniem górnym i dolnym w zależności od przygotowywanych potraw.

Frytownica powietrzna Epeios CP247A wykorzystuje 360-stopniowy obieg gorącego powietrza do gotowania żywności, przy czym temperatura może wzrosnąć do 220 °C (428 °F). Urządzenie zużywa do 75% mniej oleju i co najmniej 20% mniej czasu w porównaniu z tradycyjnymi frytownicami. Oznacza to, że można przygotować zdrowsze wersje swoich ulubionych dań i przekąsek.

Podczas gdy większość frytownic na rynku ma ograniczoną pojemność, która jest odpowiednia dla maksymalnie 2 osób, frytownica EPEIOS, jako szczególny rodzaj tego typu urządzenia, oferuje znacznie większą pojemność przy mniejszym zapotrzebowaniu na miejsce na blacie. Stąd też nazywana jest frytownicą powietrzną.

Imponująca pojemność 14 litrów (14,8 QT) pozwala na jednoczesne smażenie powietrzem lub tostowanie do 15 kromek chleba, upieczenie kurczaka o wadze ok. 1,3 kilograma lub 25-centymetrowej pizzy. Jest wystarczająco duża, aby pomieścić maksymalnie 3 półki jednocześnie, dzięki czemu można gotować dania główne i przystawki w tym samym czasie, co pozwala na szybkie przygotowanie rodzinnych posiłków.

Osoby, które dopiero rozpoczynają przygodę z użytkowaniem frytownicy, a nawet z kuchnią, mogą skorzystać z 16 programów - frytki, skrzydełka, stek, czipsy, ryba, warzywa, popcorn, kurczak, ciasto, szaszłyki, pizza, tosty, ciasteczka, rozmrażanie, odwadnianie i utrzymywanie w cieple - które pozwolą im przebrnąć przez etap zapoznawania się z urządzeniem.

EPEIOS

Dzięki zapewnianiu poręcznych, innowacyjnych, opartych na doświadczeniu inteligentnych urządzeń domowych o minimalistycznej estetyce EPEIOS czyni codzienne życie jego użytkowników prostym, przyjemnym i stylowym.

EPEIOS poszukuje partnerów do współpracy dystrybucyjnej na całym świecie. Więcej informacji można znaleźć na EPEIOS LinkedIn lub na stronie: www.xepeios.com/www.epeios.jp .

KONTAKT:



Spencer Dai

[email protected]

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1624967/epeios_air_fryer_oven_1.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1624970/epeios_air_fryer_oven_2.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1624969/epeios_air_fryer_oven_3.jpg

Materiał zdjęciowy - https://mma.prnewswire.com/media/1624968/epeios_air_fryer_oven_4.jpg

SOURCE EPEIOS