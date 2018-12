FS-ISAC benoemd Steven Silberstein tot nieuwe directeur

RESTON, Virginia, December 5, 2018 /PRNewswire/ --

Silberstein vervangt per 1 januari 2019 de vertrekkende CEO Bill Nelson

Het Financial Services Information Sharing and Analysis Center (FS-ISAC), heeft vandaag de benoeming aangekondigd van Steven Silberstein als bedrijfsleider en directeur (CEO). De benoeming van Silberstein wordt van kracht op 1 januari 2019.

FS-ISAC is een non-profit organisatie, opgericht door en voor leden en helpt om de veerkracht en continuïteit van de wereldwijde financiële dienstensector te waarborgen.

In zijn nieuwe rol wordt Silberstein verantwoordelijk voor de uitbreiding van het FS-ISAC-lidmaatschap en diens producten, diensten en middelen, evenals de verdere verdieping van de non-profitmissie. Hij zal leiding geven aan initiatieven om de waarde van informatie-uitwisseling in de sector te vergroten en de manier waarop ledenorganisaties kritieke informatie delen te verbeteren. Nauwe samenwerking tussen leden en externe belanghebbenden (waaronder regelgevende instanties en wetshandhavingsinstanties) wordt steeds belangrijker, gezien het toenemende aantal en de complexiteit van lokale en wereldwijde cyber- en fysieke dreigingen.

"Steve is een inspirerende leider met diepgaande expertise en ervaring op het gebied van informatiediensten en inlichtingen over bedreigingen", aldus FS-ISAC bestuursvoorzitter en US Bank chef informatiedienst en veiligheidsofficier Jason Witty. "Hij komt met innovatieve ideeën en ons bestuur is blij hem te verwelkomen in deze belangrijke leiderschapsrol. Maar ook willen we Bill Nelson bedanken voor zijn jarenlange diensten aan FS-ISAC en de talrijke successen die hij heeft geboekt."

Silberstein is afkomstig van BlueVoyant, waar hij CEO was, verantwoordelijk voor technologie, marketing en bestuur van deze wereldwijde inlichtingenorganisatie. Eerder was hij directeur van Sheltered Harbour (een FS-ISAC-dochteronderneming), een initiatief om de veerkracht van de Amerikaanse financiële dienstensector te vergroten in geval van een omvangrijk incident, om er zo voor te zorgen dat consumenten toegang hebben tot essentiële accountactiviteiten.

Eerder in zijn carrière maakte Silberstein meer dan drie jaar deel uit van het directieteam van SunGard, een wereldwijde onderneming voor financiële technologie, met als hoogtepunt de verkoop aan FIS in 2015. Als SunGards eerste directeur technologie leidde hij een wereldwijd productdistributieteam van meer dan 4000 professionals. Voor SunGard bekleedde Steve senior managementfuncties bij Chi-X Global, Lehman Brothers en FAME Information Systems in Hong Kong en in de VS. Silberstein is adjunct-professor aan de Gabelli School of Business van de Fordham University en lid van de Leadership Council van Rensselaer Lally School of Management.

Nelson verlaat FS-ISAC en wordt de eerste directeur van Global Resilience Federation (GRF). In de afgelopen twaalf jaar waarin hij de organisatie leidde, stond Nelson aan het roer van FS-ISAC's groei: van een kleine organisatie met een paar honderd leden tot bijna 7000 wereldwijd vandaag de dag. Belangrijke prestaties omvatten de goedkeuring van het verkeerslichtprotocol, het instellen van vertrouwenskringen om subsectoren en interessegemeenschappen in staat te stellen te delen, de ontwikkeling van talloze cyberexercises, de uitbreiding van publiek-particuliere partnerschappen wereldwijd en de oprichting van dochterondernemingen. Dochterondernemingen omvatten Sheltered Harbor, FSARC, Financial Data Exchange en GRF, die in mei 2017 werd afgesplitst.

Over FS-ISAC

Het centrum voor informatie-uitwisseling en analyse van financiële informatie (FS-ISAC) is een non-profitorganisatie die in 1999 is opgericht en wordt gefinancierd door bijna 7000 leden, met hoofdkantoren in 48 landen en gebruikers in 72 landen. FS-ISAC is een organisatie opgericht door en voor leden met als missie om de veerkracht en continuïteit van de wereldwijde financiële diensteninfrastructuur en individuele bedrijven te verzekeren tegen handelingen, die een aanzienlijke invloed kunnen hebben op het vermogen van de sector om diensten te leveren en die cruciaal zijn voor het ordelijk functioneren van de wereldeconomie. FS-ISAC deelt bedreigings- en kwetsbaarheidsinformatie, voert gecoördineerde noodplanoefeningen uit, beheert snelle responscommunicatie voor zowel cyber- als fysieke evenementen, voert onderwijs- en trainingsprogramma's uit en bevordert samenwerking met en tussen andere belangrijke sectoren en overheidsinstanties.

