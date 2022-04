FS-ISAC leidt de financiële sector in wereldwijde live cyberoefening Locked Shields

Meer dan dertig landen doen mee aan de NAVO CCDCOE Locked Shields 2022

RESTON, Va., 19 april, 2022 /PRNewswire/ -- FS-ISAC, de enige wereldwijde gemeenschap voor het delen van cyberinformatie die uitsluitend gericht is op financiële diensten, heeft vandaag aangekondigd dat het dit jaar leiding zal geven aan het scenario voor de sector financiële dienstverlening in het kader van de oefening Locked Shields' van het Joint Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE)van de NATO, 's werelds grootste en meest complexe live cyber-oefening, van 19-22 april, 2022.

Locked Shields ondersteunt systematische, multinationale, multisectorale, publiek-private samenwerking op het gebied van cyberdefensie en coördinatie om zich voor te bereiden op nationale bedreigingen. De missie, die sinds 2010 jaarlijks wordt gehouden, test het vermogen van nationale, civiele en militaire IT-systemen om vitale diensten en kritieke infrastructuur te beschermen door een reeks realistische, grootschalige cyberaanvallen op een fictief land te simuleren.

"De samenwerking op deze schaal weerspiegelt de onderlinge afhankelijkheden van alle kritieke infrastructuursectoren en de publieke sector", aldus Steven Silberstein, CEO van FS-ISAC. "Het leiden van het scenario voor de financiële sector is een natuurlijke uitbreiding van onze rol in het bevorderen van het delen van informatie en het collectief verdedigen om de veerkracht van het wereldwijde financiële systeem te versterken."

"Oefeningen zoals Locked Shields helpen om de nodige ervaring op te doen om te reageren op echte cyberaanvallen", aldus Teresa Walsh, Global Head of Intelligence van FS-ISAC. "Hoewel de scenario's niet specifiek gekoppeld zijn aan het huidige conflict, streven bewegingsplanners ernaar om recente geopolitieke omstandigheden en de de tactieken, technieken en procedures van cyberdreigers te integreren, zodat teams voortdurend hun reactievermogen kunnen upgraden."

FS-ISAC heeft een 'Scenario Expert Planning'-groep bijeengeroepen, bestaande uit aangesloten bedrijven, waaronder Mastercard en Santander, om onder meer het scenario voor de financiële dienstensector te ontwikkelen en te informeren.

"In cyberbeveiliging wil je niet middenin een crisis iets nieuws hoeven uit te vinden. Dat is de waarde van grootschalige, internationale oefeningen zoals Locked Shields. Ze bieden zowel de publieke als de particuliere sector de mogelijkheid om onze reactiemogelijkheden in een echte wereld te testen, te analyseren en te verbeteren", aldus Ron Green, Chief Security Officer van Mastercard. "We kunnen zien hoe samenwerking en het delen van informatie ons kunnen helpen om cyberdreigingen efficiënter aan te pakken. Samen zijn we sterker."

"Vergrendelde schilden streven voortdurend naar het voldoen aan de meest urgente behoeften van onze naties door de huidige uitdagingen van leiders in het cyberdomein te volgen", aldus Kolonel Jaak Tarien, directeur van de CCDCOE, een aan de NAVO gelieerde cyberdefensie-hub. "Door middel van partnerschappen, zoals met FS-ISAC, kunnen we niet alleen technische, maar ook strategische besluitvormers opnemen om het nationale leiderschap beter voor te bereiden op grootschalige oplossingen voor incidenten."

Locked Shields is de grootste en meest complexe internationale, live cyberdefensie-oefening in de wereld. Het omvat bijna 2000 deelnemers uit 32 landen, met meer dan 5000 gevirtualiseerde systemen die aan meer dan 8000 aanvallen onderhevig zijn. Naast het beveiligen van complexe IT-systemen, moeten deelnemende teams ook effectief zijn In het rapporteren van incidenten, strategische besluitvorming en het oplossen van uitdagingen op het gebied van forensische, juridische, media- en informatieoperaties.

