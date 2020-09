FSP alimente la vie intelligente et s'y connecte

Dans le domaine de la fabrication intelligente, FSP Group fournit une énergie professionnelle destinée aux bras robotisés, aux robots de livraison, aux gerbeurs électriques, aux systèmes de contrôle central, aux équipements informatiques périphériques, aux salles informatiques et aux terminaux de stockage de données. Ces systèmes peuvent être équipés d'un programme micrologiciel personnalisé qui surveille l'état de fonctionnement de l'alimentation et qui assure le bon fonctionnement du système de production, ce qui va rendre la gestion nettement plus efficace. Les produits présentés comprennent l'alimentation de l'ordinateur industriel ATX disposant d'une sortie de 24 volts DC, l'alimentation redondante de haute puissance ATX PS2 ( FSP900-50REB ), l'alimentation redondante standard 2.0 CRPS 2 000 W / 2 400 W ( FSP2400-20FM ), le mince bloc d'alimentation externe sans ventilateur de 330 W ( FSP330-AJAN3 ), l'onduleur en ligne à double conversion et à haut rendement prenant en charge le N+R ( Mplus 30-300kVA ), ainsi que le chargeur de batterie embarqué conforme à la norme d'étanchéité IP67 ( FSP700-1UAC01 ).

Le plan d'une ville intelligente est façonné par des maisons intelligentes, des transports intelligents, une sécurité intelligente, des bâtiments intelligents et des soins médicaux intelligents. Les produits d'énergie verte de FSP Group, profondément ancrés dans la vie intelligente des gens, sont gage d'une exploitation durable. Ces produits comprennent une alimentation intelligente programmable et assistée par un système de contrôle de l'éclairage IdO, des systèmes de stockage d'énergie modulaires et portables, des chargeurs pour véhicules électriques offrant une vitesse de recharge trois fois supérieure, l'indice d'étanchéité IP67 et une alimentation électrique pour réverbères à isolation de 6kV. Sur le plan des soins médicaux, des produits d'alimentation électrique de catégorie II, livrés avec des batteries de rechange, sont également disponibles pour assurer la plus haute protection des soins médicaux.

Pour ce qui est des jeux, le revêtement de qualité industrielle pour l'alimentation électrique des jeux haut de gamme des séries Hydro G PRO et Hydro PTM PRO répond aux exigences de protection contre l'humidité, contre la poussière et contre les salissures, ce qui assure une plus grande stabilité et une meilleure durée de vie. Les ordinateurs des créateurs qui font appel à la miniaturisation ont donné lieu à une augmentation de la demande de cartes graphiques haut de gamme. Les SFX DAGGER PRO Power 850 et 750 W, qui offrent une densité de puissance plus élevée, peuvent désormais être choisis par les joueurs. La quête de la miniaturisation suprême sera satisfaite. Par ailleurs, la seule alimentation redondante ATX PS2 au monde, Twins PRO900W, destinée aux clones de serveurs, a également été lancée sur le marché grand public.

FSP Group a transformé tous les aspects de la vie en champions invisibles dans le passé. À l'avenir, le groupe continuera à travailler en étroite collaboration avec ses clients afin de concrétiser la vision d'une ère de vie intelligente qui se rapproche de la vie quotidienne. Ensemble, ils contribueront à l'environnement, tireront des avantages mutuels de leur coopération et créeront un monde meilleur grâce aux efforts déployés de concert. Pour voir plus de produits d'alimentation électrique liés à la vie intelligente, veuillez cliquer sur : https://www.fsp-group.com/app/smartlife/index.html

À propos de FSP

FSP (3015) a été fondé en 1993 et est classé parmi les principaux fabricants de blocs d'alimentation électrique au monde. Disposant de plus de 400 professionnels dans son équipe technique de R & D et d'une capacité de production qui accompagne une gamme complète de produits, FSP est bien placé pour répondre aux différents besoins des consommateurs en matière d'alimentation électrique. Nous avons plus de 460 modèles bénéficiant de la certification de l'initiative 80 PLUS. Parmi tous les fabricants, nous sommes le premier détenteur au monde de certifications 80 PLUS. Nos produits d'alimentation électrique de grande qualité, qui respectent indéfectiblement l'environnement, offrent aux consommateurs un moyen de profiter de la technologie tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

