FSP - führend in Stromversorgungen für die Anwendungsbereiche

FSP erweitert in diesem Jahr die Grenzen der EDGE-Computertechnologie mit einer brandneuen Produktreihe von Netzteilen. Speziell entwickelt, um die Leistung großer Informationszentren und ähnlicher Einrichtungen zu maximieren. Diese neuartigen Netzteile zeichnen sich durch geringe Größe, intelligente Funktionen, effiziente Stromversorgung und Blitzschutzfunktionen in einem hochleistungsfähigen Design aus. Das Unternehmen bietet maßgeschneiderte Lösungen an, um die sich ständig ändernden Anforderungen der Branche zu erfüllen.

Das Unternehmen plant, seine Expertise im medizinischen Bereich in diesem Jahr zu erweitern. FSP und Protek (Marken unter FSP) hat mehr als 2 Jahrzehnte Erfahrung in der Herstellung von Stromversorgungen für den medizinischen Bereich und bietet neue Lösungen für den Einsatz in zahlreichen Endgeräten wie Beatmungs- und Rehabilitationsgeräten, Operationstischen, Ultraschallgeräten, biochemischen Analysegeräten, ophthalmologischen Geräten, zahnmedizinischen Arbeitsplätzen usw. Sie gehören zu den Produktgruppen Adapter, Open-Frame, PC-Netzteile und Netzteile mit USV-Funktion in einem Leistungsbereich von 18W bis 1100W. Sie können den Bedürfnissen des Kunden entsprechend in kleinen oder größeren Stückzahlen kundenspezifisch angepasst werden.

Die FSP Group hat dieses Jahr angekündigt, aktiv die Entwicklung hybrider Energiespeichersysteme und Wechselrichter, sowie von Batteriespeichersystemen voranzutreiben, um eine bessere Lösung für eine nachhaltige Energieversorgung zu finden. Der Schwerpunkt liegt auf den Anwendungsbereichen Haushalt, gewerbliche Büros, Gebäude und Fabriken. Der Produktplan von FSP umfasst intelligente Energielösungen, Energiespeichersysteme, PV-Wechselrichter, Batteriemodule, USV und Batterieladegeräte für Elektrofahrzeuge. Das intelligente Energiespeichersystem von FSP zeichnet sich durch reduzierte Leitungsverluste aufgrund modularen Designs aus, und die multiparallelen Serien-Kombinationen weisen eine hohe Flexibilität auf. Mit High-Power-High-Density-Design (HPHD) als Grundlage wird das Volumen um weitere 50 % reduziert.

Mit innovativen Stromversorgungslösungen und Technologie und Sicherheitsfunktionen auf höchstem Niveau plant die FSP Group, ihre Grenzen in der Gaming-PC-Branche bis 2022 zu erweitern. PSDG ATX 3.0 entspricht dem neuen Power Design Specification Update 2022, das die 12-Volt-Stromkonfiguration der CPU, die Spitzenlastanforderungen und andere Design-Spezifikationen beinhaltet. Die Zusammenarbeit von FSP mit Marktführern wie Intel und AMD zielt darauf ab, kombinationsfähige Netzteile herzustellen, die die bestmögliche Leistung liefern, um maximale Performance aus den neuesten Prozessoren herauszuholen. Darüber hinaus zeigen die FSP-Gaming-Netzteile die neue PCIe Gen 5 unterstützende Hardware mit PCIe 12VHPWR-Kabel, die für eine höhere Leistung ausgelegt sind, um die neuesten anspruchsvollen GPUs auf dem Markt zu versorgen.

In diesem Jahr wird FSP auf der COMPUTEX auch die PD Charger Application vorstellen. Mit der neuen PD-Adapter-Produktserie soll ein komplettes Leistungsspektrum von 30W bis 240W abgedeckt werden. Sie umfasst Stecker- und Desktopnetzteile, direkte und indirekte Referenzstandards sowie kundenspezifische Lösungen, um den Anforderungen von Kunden aus verschiedenen Branchen gerecht zu werden.

FSP ist bestrebt, den Markt mit innovativen Lösungen zu dominieren, die ein breites Spektrum von Nutzern ansprechen. Auf der COMPUTEX 2022 verkündet die FSP Group ganz klar ihre Absichten, in den kommenden Jahren die führende Kraft in der globalen Stromversorgungsbranche zu werden und verspricht kompromisslose, innovative Lösungen für jeden.

