FSP lance une nouvelle alimentation de 2400W pour résoudre les problèmes de goulots d'étranglement de l'informatique à haute énergie

La FSP2400-20FM est la troisième génération du produit phare de FSP, basée sur les normes industrielles CRPS. Partant de 550 watts dans les modèles précédents, la dernière itération va encore plus loin, avec 2400 watts de puissance disponible - le tout dans le même petit châssis que ses prédécesseurs. Elle conserve la même taille compacte que les modèles précédents mais avec une capacité beaucoup plus importante. Cela permet à nos clients d'économiser du temps et de l'argent, car l'installation d'alimentations plus récentes et physiquement plus imposantes implique généralement des coûts élevés en matériel et en services.

Une gestion intelligente de l'énergie pour un avenir plus intelligent et plus vert

Ses fonctions intelligentes correspondent à la capacité accrue de la FSP2400-20FM dans un petit châssis. Elle est essentielle aux industries sensibles grâce à son protocole PMBus (Power Management Bus), utilisé pour réguler la puissance et gérer les composants au sein des systèmes et mis en œuvre par les leaders du secteur. Ceci permet à la FSP2400-20FM de communiquer avec divers composants informatiques d'autres fabricants de manière transparente et efficace. Le PMBus autorise également des fonctions telles que l'augmentation et la diminution automatiques de la puissance en fonction de la demande énergétique.

Cette automatisation permet d'éviter les pannes système et la perte de données dans des scénarios spécifiques dans des sites comme les centres de données, qui peuvent avoir besoin d'une courte rafale de puissance de crête au-delà de la capacité pour maintenir en fonctionnement plusieurs dizaines ou centaines de disques durs.

Elle dispose également d'autres fonctionnalités telles que la fonction de mise à jour du firmware du système et la fonction Smart On, permettant d'éteindre ou d'allumer le module d'alimentation principal pour une meilleure efficacité du système.

De la puissance pour la technologie de « pointe »

La capacité élevée de la FSP2400-20FM est également adaptée à l'augmentation spectaculaire attendue des besoins en énergie dans les industries et sous-industries du calcul haute puissance au cours des prochaines années. En effet, des secteurs tels que l'apprentissage profond en IA, l'informatique périphérique et les sous-industries plus récentes, dont le minage de crypto-monnaies, nécessitent tous des cartes graphiques puissantes et énergivores, qui, à leur tour nécessitent des alimentations de forte capacité comme la FSP2400-20FM.

La FSP2400-20FM fait partie d'une famille complète de produits CRPS pour les entreprises de toute taille, à la fois pour les centres de données de classe mondiale, les stations de travail ou d'autres applications d'automatisation. Avec sa taille compacte, ses caractéristiques et protocoles intelligents, le bloc d'alimentation compact de nouvelle génération est destiné aussi à devenir un favori chez les consommateurs dans la gamme de produits FSP.

Produit: https://bit.ly/3oReNyn

Vidéo du produit: https://bit.ly/3FTDWQ9

Vidéo d'entreprise FSP: https://bit.ly/3kXReDa

Pour nous contacter: https://bit.ly/32qGW85

Pour plus d'informations sur les produits FSP, veuillez consulter :

Site Web officiel : http://www.fsp-group.com

Site Web des produits de la marque FSP : http://www.FSPLifestyle.com

Facebook : http://www.facebook.com/FSP.global

LinkedIn :http://www.linkedin.com/company/fsp-technology-inc.

YouTube : http://www.youtube.com/user/PowerNeverEnds

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1698635/FSP_CRPS_2400W_Redundancy.jpg

SOURCE FSP