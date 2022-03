FTX zet wereldwijde expansie voort met de oprichting van FTX Europe

FTX Europe heeft goedkeuring gekregen op Cyprus

HERISAU, Zwitserland, 7 maart 2022 /PRNewswire/-- FTX Trading Limited ("FTX"), een toonaangevende wereldwijde cryptovaluta-beurs, kondigde vandaag de oprichting aan van FTX Europe ("FTX Europe" of "het Bedrijf"), waarmee de volgende fase van de wereldwijde expansie van het bedrijf wordt gemarkeerd door uitbreiding van zijn aanwezigheid in Europa en het Midden-Oosten. Het bedrijf heeft de goedkeuring gekregen van de CySEC-toezichthouder voor de financiële markt van Cyprus via zijn ftx.com/eu-domein.

FTX Europe zal nu beginnen met het aanbieden van de toonaangevende producten en diensten van FTX aan Europese klanten via een gelicentieerde beleggingsonderneming met paspoortlicenties in de Europese Economische Ruimte. Gebruikers in deze regio's kunnen een verscheidenheid aan cryptovaluta-producten verhandelen die worden aangedreven door FTX's toonaangevende handelstechnologie en digitale activa-aanbiedingen.

Sam Bankman-Fried, CEO en oprichter van FTX, reageerde op het nieuws: "We zijn verheugd om onze Europese activiteiten op een gereguleerde manier te lanceren om degenen binnen het continent beter van dienst te zijn. Terwijl we blijven groeien, zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om in elke markt die we betreden de juiste licentie te verkrijgen en gereguleerd te worden. We zullen samenwerken met regelgevers in verschillende landen in Europa om een veilige omgeving te blijven bieden voor mensen om crypto's te verhandelen."

FTX Europe heeft momenteel haar hoofdkantoor in Zwitserland, met een extra regionaal hoofdkantoor op Cyprus. Bovendien zal het bedrijf aanzienlijke middelen besteden aan het ontwikkelen van een sterke werkrelatie met de relevante regelgevende instanties.

Patrick Gruhn, hoofd van FTX Europe, concludeert: "We zijn verheugd om het innovatieve aanbod van FTX op de Europese markten te brengen en dat CySEC ons domein officieel heeft goedgekeurd. Europeanen zullen nu het beste handelsplatform van FTX kunnen gebruiken om te beleggen in een breed scala aan cryptovaluta-derivaten via een gereguleerde beleggingsonderneming."

Cyprus is een zeer gereputeerde jurisdictie voor beleggingsondernemingen en biedt gereguleerde ondernemingen toegang tot de gehele Europese Economische Ruimte (die de Europese Unie plus drie landen omvat). De goedkeuring van het domein van FTX door de CySEC uit Cyprus om afgeleide diensten aan Europese gebruikers te leveren, zet ook een nieuwe norm voor cryptovaluta-beurzen in Europa.

Over FTX Europe

FTX Europe, met zijn houdstermaatschappij in Zwitserland, is de Europese en Midden-Oosten-divisie van FTX, een cryptovaluta-beurs gebouwd door handelaren, voor handelaren. Via FTX Europe hebben gebruikers in de Europese Economische Ruimte en het Midden-Oosten toegang tot de innovatieve producten van FTX, waaronder toonaangevende derivaten, opties en volatiliteitsproducten, tokenized aandelen en andere diensten en producten.

Ga voor meer informatie over FTX Europe & MENA naar https://ftx.com/eu

Over FTX.COM

FTX is een door handelaren opgebouwde cryptovaluta-beurs voor handelaren. Het biedt innovatieve producten, waaronder toonaangevende derivaten, opties en volatiliteitsproducten, tokenized aandelen, voorspellingsmarkten, tokens met hefboom en een OTC-desk. FTX streeft ernaar een intuïtief maar krachtig platform te zijn voor alle soorten gebruikers en de meest innovatieve beurs in de branche te zijn.

Kijk om meer te weten te komen over FTX.COM op https://ftx.com/

FTX.COM is niet beschikbaar voor inwoners van de VS of van andere uitgesloten rechtsgebieden, zoals uiteengezet in de servicevoorwaarden.

Mediacontactpersoon:

Pete Padovano

m Group strategische communicatie (voor FTX)

+1 646 859 5953

[email protected]

