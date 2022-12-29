福恒中药宣布新的业务地点和中药店开业，以更好地满足硅谷社区患者需求

加州圣克拉拉2022年12月29日 /美通社/ -- 传统中医（TCM）诊所 福恒中 药（ Fuheng Herbs ） 今天宣布其营业地点和新店面开业，以提供中药汤剂、草药茶和草药。位于 加利福尼 亚州圣克拉拉霍姆斯特德路 3595 号（ 3595 Homestead Road, Santa Clara, CA ） 的新店将为福恒中药提供急需的营业空间，以支持其快速增长的患者群体需求，并在硅谷社区提供一个新的全天24小时服务的中草药店。

福恒中药创始人张大龙医师表示："新店开业标志着我们为更好地向患者提供中药和中医服务和治疗迈出了重要一步。我们的中草药店每周7天、每天24小时对顾客开放。我很高兴能拓宽中药和中医治疗的获取渠道，以为我们社区中的患者提供更多帮助。"

张大龙医师谈往事 The Backstory of Dalong Zhang

张医师帮助许多患者改变了生活，并获得了更佳的健康水平。患者们对张医师精准的诊断和治疗赞不绝口， 包括效果极佳的能量疗法和独一无二的针灸方法。以下是众多成功案例中的几个例子：

前列腺癌 康复者 Stephen Holms 的 经历：

" 我曾患有晚期前列腺癌。 我接受了美国多家顶级癌症治疗中心提供的最好的癌症护理和治疗，但由于病情已经到了晚期，我的情况并没有好转。正在我绝望之际，我找到了张医师。张医师运用中医诊断技术，为我设计以套治疗方案，其中包括能量疗法、针灸和中草药汤济。六个月后，我恢复了体力和精力。回到癌症治疗中心进行检查时, 我得到了最好的消息——我的肿瘤已经消失了。今天，我已经摆脱了癌症。还能说什么呢？ 张医师太了不起了。他的同情心和医术帮助我战胜了病魔！ 张医师让我获得了新生。"

我接受了美国多家顶级癌症治疗中心提供的最好的癌症护理和治疗，但由于病情已经到了晚期，我的情况并没有好转。正在我绝望之际，我找到了张医师。张医师运用中医诊断技术，为我设计以套治疗方案，其中包括能量疗法、针灸和中草药汤济。六个月后，我恢复了体力和精力。回到癌症治疗中心进行检查时, 我得到了最好的消息——我的肿瘤已经消失了。今天，我已经摆脱了癌症。还能说什么呢？ 张医师太了不起了。他的同情心和医术帮助我战胜了病魔！ 张医师让我获得了新生。" 患有 严重身体疼痛和 体能低下的患者 Jenny 的 经历： " 我一直都患有 颈部和背部疼痛，并总是感 到疲 惫无力。 很多年来我一直不知道问题出在哪里。后来我终于去找针灸师治疗，希望能借此解决我的问题。两个月后，我的情况有了非常小的逐步改善。我的颈部和背部疼痛有所减少，但我仍然感到疲劳和乏力。我的好朋友向我介绍了 张医师。我最初将信将疑，但还是去见了他。张医师对我进行了能量治疗，在第一次之后我的感觉就大有改善。我后来又去找 张医师看病。在第二次治疗后，我的颈部和背部疼痛完全消失了。我现在的气色和感觉都很好。这一切都要归功于 张医师。他真是太棒了。"

很多年来我一直不知道问题出在哪里。后来我终于去找针灸师治疗，希望能借此解决我的问题。两个月后，我的情况有了非常小的逐步改善。我的颈部和背部疼痛有所减少，但我仍然感到疲劳和乏力。我的好朋友向我介绍了 张医师。我最初将信将疑，但还是去见了他。张医师对我进行了能量治疗，在第一次之后我的感觉就大有改善。我后来又去找 张医师看病。在第二次治疗后，我的颈部和背部疼痛完全消失了。我现在的气色和感觉都很好。这一切都要归功于 张医师。他真是太棒了。" 有多种健康问题和身体疼痛症状的患者 Sandra Elliott 的经历： "我来到张医师的诊所, 针对多种健康问题寻求帮助，包括更年期症状、糖尿病、以及颈部、肩部和背部疼痛。作为一名旅行护士，我在工作中差不多整天需要站立，而戴听诊器让我的脖子感觉很紧。我第一次接受了张医师的能量治疗。在此之后，我立即感到了奇妙的变化。我真的像是在黑暗中看到了光亮。我的所有疼痛都已消失。简直像是梦一样令人难以置信，但在现实中张医师真地治愈了我。我强力推荐张医师，他让我重获新生。"

新的福恒中草药店提供以下服务：

中 药配药 。福恒中药店有近1500种中药。除本诊所患者外，福恒还为其他持其他中医师处方的患者提供配药服务。

。福恒中药店有近1500种中药。除本诊所患者外，福恒还为其他持其他中医师处方的患者提供配药服务。 中草 药 胶囊和丸剂 。店内提供500多种 胶囊和丸剂 , 帮助患者更快恢复。患者可以根据自己的偏好或病症选择中草药补充剂，以改善健康。

。店内提供500多种 , 帮助患者更快恢复。患者可以根据自己的偏好或病症选择中草药补充剂，以改善健康。 中药汤济。通常情况下，患者不愿意自己熬中药，因为这需要太多的时间和精力。张医师找到了一个解决办法，可根据每位患者的处方制备中药汤济并装到易拉罐中。患者现在可以在家中食用中药汤济, 免去自己煮制的麻烦。很多患者，尤其是在苹果和谷歌等公司工作的患者, 都对张医师省时, 便利的革命性解决方法交口称赞。谷歌公司工程师Emily T表示："这真的是梦想成真般的体验。张医师的创新为我解决了很多问题, 我很高兴能在我们硅谷社区找到这样一家中医诊所。"

关于张大龙医师(LAc)

张医师来自一个有百年悠久历史（五代人）的医生世家。张医师曾就读于中国顶尖医学院—— 华中科技大学同济医学院 药学和临床医学专业。求学期间， 他在教授的指导下参与了突破性的中草药研究和生产，并参与撰写了学术论文。2001年，他加入了上市公司— 康美 药业，参与最先进中草药研究和制造，並在中国获得药品管理法规奖项。

张医师于2012年来到美国。凭借他在药物研究和制造方面的丰富经验和知识, 张医师于同年在美国洛杉矶创立了福恒中药。福恒草药开发和生产中药补充剂和草本茶, 并分销中草药。自成立以来，福恒中药已成为一家蓬勃发展的企业，通过其电子商务店铺 www.fuhengherbs.com 在全球经销和发售1500多种中草药产品。福恒中药通过877-800-8588提供多语言客户支持和服务。

张医师曾在 仁 爱医科大学（ Alhambra Medical University ） 进一步研究深造中医和针灸。他是加州持证针灸师。

张医师的专长包括临床诊断、能量疗法和针灸。他治疗各种疾病，如脊柱错位、急性和慢性疼痛、不孕症、高血压、糖尿病、新冠后遗症等。他最近开设了自己的中草药旗舰店，全天为硅谷社区的患者提供候罐装中药汤剂、中成药补充剂和中草药配方以及参茸滋补品。

如需更多信息，请访问 www.fuhengherbs.com 。

联系人：

Mei Li

[email protected] 650-991-0191

张大龙

dalongz[email protected] 626-362-7206

视频 - https://www.youtube.com/watch?v=auVsl1EZXrs

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