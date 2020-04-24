弗吉尼亚州30天基金和美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会开展合作

Virginia 30 Day Fund（弗吉尼亚州30天基金）和Fairfax County NAACP（美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会）今天宣布，双方已经开展合作，为弗吉尼亚州北部由少数族裔所拥有的小企业提供直接财政援助。 Tweet this

正如NBC华盛顿分台所报道的那样，“斯奈德(Snyder)的基金帮助支持的一家企业是Springfield Collision Center，这是一家为家族所拥有的汽车碰撞修理店。托马斯-金(Thomas Kim)的父亲Yong在几十年前从韩国移民到弗吉尼亚州北部之后开设了这家门店。金表示：‘这有点儿美国梦成真的味道。我父亲能够开设属于自己的店铺，进而养家糊口。不过现在养家糊口很是困难，企业发展的速度跟蜗牛一样……在我们家的生计处于危险之中时，我们会寻求任何帮助。’”

此外，美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会主席肖恩-佩里曼(Sean Perryman)，以及执行委员会成员纳维德-沙阿(Naveed Shah)，也将加入此次与弗吉尼亚州30天基金进行合作的评估和资金援助委员会。

美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会主席肖恩-佩里曼说：“由于疫情的关系，小企业领域现在急需支持。美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会很高兴能够通过与弗吉尼亚州30天基金进行合作，来扩大支持小企业的努力。我们所筹集和分发的资金将会发挥至关重要的作用，由少数族裔所拥有的企业在小企业领域中占有41%的份额。我们所能提供的可免除贷款将会为小企业带来至关重要的一线生机，并将给整个弗吉尼亚州北部的员工及其家庭，创造积极的影响。”

非营利性组织弗吉尼亚州30天基金的联合创始人皮特-斯奈德(Pete Snyder)说：“整个弗吉尼亚州的小企业现在都受到了伤害，而这根本不是他们的错，因此我们想要尽我们所能，尽最大限度地覆盖弗吉尼亚州的各个社区，最终尽可能多地保住弗吉尼亚州的工作岗位。美国全国有色人种协进会费尔法克斯县分会在这项努力中的合作，将会在帮助弗吉尼亚州30天基金识别和援助更多努力求生的小企业上面，发挥价值上难以估量的重要作用，尤其是那些由少数族裔企业主所支持的公司。我们想要尽我们所能来提供帮助，使得这些小企业能够一直为其员工发放薪水，并能渡过此次危机。”

弗吉尼亚州30天基金的申请过程，专为符合资质的弗吉尼亚州小企业设计，支持他们轻松和快速地完成申请：

符合基金援助资格的弗吉尼亚州企业，乃是以下类别的小企业：

拥有3至30名员工；

总部位于弗吉尼亚州，开业至少一年；

由弗吉尼亚州居民所拥有和经营。

由非营利性组织弗吉尼亚州30天基金分发给合格企业的资金，并不需要偿还。如果获得基金援助的企业确实希望在后来的某个时间，为另一家需要援助的弗吉尼亚州小企业进行“贷款转让”，那么他们可以通过直接将钱还给弗吉尼亚州30天基金来这样做，弗吉尼亚州30天基金然后将会把钱转发给另一家符合资质要求的弗吉尼亚州企业。

弗吉尼亚州30天基金还进行了“开源”设计，因此该基金还可以在全美其他州和地区进行复制。“30天基金”模式已经被佐治亚州的企业领导者复制，就在几天前，他们推出了Macon-Bibb 30 Day Fund（梅肯-比伯县30天基金），还有一只30天基金预计最快将于下周在宾夕法尼亚州推出。

Virginia 30 Day Fund

SOURCE Virginia 30 Day Fund