Führende digitale Gesundheitskonferenz Frontiers Health 2020 in Partnerschaft mit Healthware belegt die weltweite Zunahme der digitalen Gesundheit

- Frontiers Health findet vom 12. bis 13. November weltweit statt, mit einer umfangreichen Agenda von über 60 Sitzungen mit mehr als 200 Top-Referenten, die über die wichtigsten Innovationen im Bereich der digitalen Gesundheit sprechen, darunter über 100 Start-ups und Scale-Ups, die es durch den Auswahlprozess geschafft haben.

- Insbesondere wird die Frage angesprochen, welche Rolle die digitale Gesundheit bei der Reaktion auf die globale COVID-19-Pandemie und bei der Gesundheitsversorgung im Allgemeinen in naher Zukunft spielen kann.

- Die Konferenz konzentriert sich auf digitale Therapeutika, Gesundheitsfürsorgepolitik zur Förderung von Innovation, Versicherungstechnik & Gesundheit, virtuelle klinische Studien, fortgeschrittene patientenzentrierte Lösungen auf der Grundlage von KI und virtueller Realität, Investitionsstrategien und alle Aspekte von datenwissenschaftlichen Anwendungen im Gesundheitswesen.

SALERNO, Italien, 12. November 2020 /PRNewswire/ -- Frontiers Health 2020 – mitveranstaltet von der Healthware Group - startet heute, am 12. November, und bringt die fähigsten digitalen Gesundheitsexperten von verschiedenen Seiten des Innovations-Ökosystems zusammen, um die wichtigsten Aspekte der Innovation im Gesundheitswesen zu diskutieren.

Die Konferenz wird in hybrider Form abgehalten: Durch weltweites Online-Streaming vom Healthware Life Hub in Salerno, Italien, und parallel dazu durch lokale Offline-Veranstaltungen in verschiedenen Standorten in Deutschland, der Schweiz, Finnland, Spanien, Malta, den USA und Asien, so dass ein umfassender Überblick über die digitale Gesundheitslandschaft der Welt geboten wird.

„Als Gesundheitsinnovatoren stehen wir vor einer großen Aufgabe: Die Transformation der Gesundheitsversorgung. Dies war nie so wahr und notwendig wie heute. Wir müssen in diesen unsicheren Zeiten genauso stark bleiben wie andere auch, aber unsere Verantwortung ist größer. Als Innovatoren ist es uns überlassen, neue wissenschaftliche Erkenntnisse und Technologien bekannt zu machen, und dank des Einfallsreichtums der Gründer und Forscher waren wir stets die treibende Kraft für bemerkenswerte Fortschritte", kommentiert der Vorsitzende der Konferenz, Roberto Ascione, der CEO der Healthware Group .

Die umfassende Agenda von Frontiers Health bietet Keynotes von CEOs weltweit agierender Start-ups, Podiumsdiskussionen mit Führungskräften aus der Biowissenschafts-Industrie, Investoren und politischen Entscheidungsträgern, zahlreiche Meisterklassen und Workshops für den Erfahrungsaustausch und zum Teilen erfolgreicher Best Practices.

Die Konferenz präsentiert ebenfalls Startups im Bereich der digitalen Gesundheitsvorsorge (im Rahmen der „Startup Discoveries") und bietet unbegrenzte Online-Networking-Möglichkeiten für alle Teilnehmer.

Informationen zu Frontiers Health

Frontiers Health ist ein Spin-off-Event von Frontiers Conferences, einem Unternehmen, das seit 2005 internationale Konferenzen zu den Themen Technologie und Innovation organisiert und leitet. Frontiers Health ist eine der größten Konferenzen in der digitalen Gesundheitsbranche, bei der eine einzigartige Mischung von Teilnehmern aus den Bereichen Life-Science-Unternehmen, Gesundheitsinnovations-Hubs, Versicherungsunternehmen, Investmentfonds und Start-ups präsent sind. So entsteht eine einzigartige Plattform, die verdeutlicht, wie Innovationen in unterschiedlichen Bereichen zusammenkommen können, um die Gesundheitsbranche zu transformieren. Frontiers Health wird vom internationalen Experten für digitale Gesundheit, Roberto Ascione, CEO von Healthware Group , dem Mitveranstalter des Events, geleitet.

Frontiers Health Konferenz: 12.-13. November 2020, Online-Streaming weltweit.

@FrontiersHealth #FH20 ist auf LinkedIn, Facebook und Twitter

Für weiterführende Informationen:

Tagesordnung der Konferenz: https://2020.frontiers.health/agenda

Vorstellung von Frontiers Health2020 durch den Vorsitzenden der Konferenz, Roberto Ascione:

https://vimeo.com/470917415?fbclid=IwAR3tXliCHfMzT5UUIDa6o78MVxl0FoTlDbbYSNa6oR5SN9k0CXk1BS1TO9U

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1333160/Frontiers_Health_and_Healthware_Group_Logo.jpg

SOURCE Frontiers Health; Healthware Group