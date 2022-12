Führende Leistung in Sachen Sicherheit: GWM TANK erschließt weitere internationale Märkte

BAODING, China, 24. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 23. Dezember wurde der GWM TANK300 HEV vom Australasian New Car Assessment Program (ANCAP) mit der höchsten Sicherheitsbewertung von fünf Sternen ausgezeichnet.

Leading Strength in Safety: GWM TANK to Enter More Markets Globally

Das ANCAP ist eine der weltweit führenden Zertifizierungsstellen für Fahrzeugsicherheit mit den strengsten Standards. Die neueste Prüfnorm umfasst die Bereiche Erwachsenen-Insassenschutz, Kinder-Insassenschutz, Schutz von schwächeren Verkehrsteilnehmern und Sicherheitsassistenten und stellt hohe Anforderungen an die Sicherheit bei einem Aufprall und an intelligente Sicherheitssysteme. Der GWM TANK300 erzielte mit Ergebnissen von 88 %, 89 %, 81 % bzw. 85 % hervorragende Ergebnisse in den vier Tests.

„Normalerweise konzentriert sich die Wahrnehmung für solche kastenförmigen Allradfahrzeuge eher auf die Leistung im Gelände. Der GWM TANK300 ist dank der großen technischen Bemühungen, die in die Struktur und das technische Niveau dieses Kraftpakets gesteckt wurden, jedoch in der Lage, sowohl Leistung als auch Sicherheit zu bieten.

Auf der Grundlage des internationalen Forschungs- und Entwicklungssystems von GWM hat die Marke TANK ein komplettes Forschungs- und Entwicklungssystem für die Fahrzeugsicherheit eingerichtet, das den Anforderungen der strengsten Normen der Welt entspricht, was an der Fünf-Sterne-Bewertung des Neuwagen-Bewertungs-Programms Global NCAP und der guten Bewertung des IIHS-HLDI in Nordamerika deutlich wird. Das Forschungs- und Entwicklungssystem umfasst Tests unter 124 Testbedingungen, die die europäischen und amerikanischen Vorschriften abdecken, sowie Projekte im Zusammenhang mit dem NCAP und neuen Energien, um die Sicherheit der Nutzer weltweit zu gewährleisten.

Die Marke TANK, eine von der GWM für den neuen SUV-Trend ins Leben gerufene High-End-Luxus-Offroad-Marke, konzentriert sich auf die Fahrzeugsicherheit und hat mit ihren Offroad-Qualitäten und ihrem glanzvollen Stil die Bewunderung einer großen Zahl von Nutzern gewonnen. Seit der Gründung von TANK im Jahr 2021 wurden weltweit über 200.000 Fahrzeuge verkauft.

Die hohe Produktqualität der TANK-Fahrzeuge von GWM trägt dazu bei, dass der Bekanntheitsgrad bei den Nutzern weltweit steigt. Als intelligente, professionelle, weltweite Off-Road-Plattform zeichnen sich die TANK-Fahrzeuge durch einen starken Antrieb, hohe Zuverlässigkeit und intelligente Off-Road-Fähigkeiten aus. Diese Merkmale bieten den Nutzern eine starke Leistung im Gelände, ausgezeichnete Sicherheit und ein komfortables Fahrerlebnis. Gleichzeitig kann die Plattform verschiedene Antriebsarten bereitstellen, darunter ICE, PHEV und HEV, um den unterschiedlichen Energiebedarf der Nutzer zu decken.

Gegenwärtig verfügt die Marke TANK von GWM, basierend auf ihrer Plattform, über eine reiche Vielfalt an Produkten, unter anderem die Modelle TANK300, TANK500, TANK700 und TANK800. Der TANK300 von GWM ist auf den Märkten des Nahen Ostens, Chinas und Australiens vertreten. Der TANK500 HEV von GWM feierte sein weltweites Debüt auf der 39. Thailand International Motor Expo 2022.

In naher Zukunft werden der TANK300 und der TANK500 von GWM in weiteren Ländern der Welt erhältlich sein. Der Hersteller GWM bietet mit seinen Modellen POER, HAVAL H6, HAVAL JOLION und anderen Modellen für Benutzer auf der ganzen Welt auch einen höheren Wert und ein in puncto Sicherheit mit fünf Sternen bewertetes Fahrgefühl.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973941/WechatIMG8812.jpg

