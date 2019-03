Führender Finanzanwalt Andrew Knight schließt sich Crowell & Moring an

Schwerpunkt des Tätigkeitsgebiets von Knight ist internationales Finanzrecht im Kontext von Asset-basierten Kreditgeschäften, Syndizierungen, Restrukturierungen, Buchwertumsätze für Darlehen und Forderungen, sekundäre Markttransaktionen und Handel mit notleidenden Krediten. Er vertritt Banken und bankfremde Kreditgeber, insbesondere Asset-basierte Kreditgeber im Vereinigten Königreich und in den Vereinigten Staaten. Er verfügt über besondere Erfahrung in den Bereichen Verhandlungen, Dokumentierung und Restrukturierung von multijurisdiktionalen Kreditfazilitäten, die sich auf transnationale Kreditnehmer und Kreditnehmergruppen ausdehnen, darunter grenzübergreifende Insolvenzen und vorbereitete Abwicklungen (Pre-Packed Exits). Er hat als der leitende Partner bei entscheidenden Sachverhalten fungiert, unter anderem beim Zusammenbruch der isländischen Bank Landsbanki, und hat ebenfalls als Hauptanwalt die Kreditgeber unterstützt, die die Übernahme von British Steel durch Greybull Capital finanziert haben.

„Andrew Knight ist ein sehr renommierter Finanzanwalt, der einen reichen Erfahrungsschatz in die Kanzlei mitbringt", sagte Philip T. Inglima, Vorsitzender von Crowell & Moring. „Unser jüngstes Wachstum in den Londoner Büros ist die Antwort auf den zunehmenden Bedarf der Klienten. Dieser Schritt bedeutet, dass wir für unsere Klienten ein dynamisches, herausragendes Team mit Finanzanwälten bereitstellen können, um Abschlüsse zu strukturieren und Lösungen für unsere Klienten zu konzipieren."

Knight kommt vom Londoner Büro von Squire Patton Boggs, wo er als Partner in der Banking & Debt Finance Group der Kanzlei tätig war. Sein Eintritt erfolgt kurz nachdem sich Robin Baillie, Paul Muscutt und Cathryn Williams der Londoner Niederlassung von Crowell & Moring im Februar angeschlossen haben. Im Laufe der nächsten Wochen werden ebenfalls die Associates Seye Olufunwa und Mark Forster dazustoßen, mit denen Knight in der vorherigen Kanzlei zusammengearbeitet hat.

„Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, wie wir unser Team hier strategisch wachsen lassen und die Niederlassung in eine herausragende Kapazität in London verwandeln", sagte Robert Weekes, Managing Partner der Londoner Kanzleiniederlassung, der im Januar berufen wurde, um das Wachstum der Kanzlei im Vereinigten Königreich voranzubringen.

„Ich bin begeistert, mich einer so renommierten internationalen Kanzlei anschließen zu können", sagte Knight. „Dies ist eine wunderbare Möglichkeit, um eine erstklassige Gruppe für Asset-basierte Kreditgeschäfte in einer Kanzlei zu schaffen, die eindeutig im juristischen Markt von London auf dem Vormarsch ist. Ich freue mich darauf, wieder mit einem der branchenweit anerkanntesten Teams aus ABL-Spezialisten zusammenzuarbeiten. Unser Team, zu dem auch Robert Weekes, Cathryn Williams und Paul Muscutt gehören, verfügt über großartige Fachkompetenzen, um die anspruchsvollsten Probleme von Klienten zu lösen", erklärte Knight.

„Das neue Finanzteam hat umfangreiche Erfahrungen in der Vertretung US-amerikanischer Kreditgeber und in der Bereitstellung von Fazilitäten für nicht-US-amerikanische Kreditnehmer im Vereinigten Königreich, in Europa und Asien", sagte Knight. „Crowell & Moring verfügt über die Stärke und geografische Abdeckung, um diese Kanzlei auf die nächste Ebene und darüber hinaus zu entwickeln."

Zum beruflichen Hintergrund von Knight gehört außerdem seine Unterstützung als Pro-Bono-Rechtsberater auf Einladung, die er von 2007 bis 2012 für das Asset Based Lending Committee der Asset Based Finance Association (jetzt unter der Bezeichnung UK Finance bekannt) geleistet hat – einem Verband, der die Interessen der führenden Asset-basierten Kreditgeber im Vereinigten Königreich vertritt. In dieser Funktion leitete Knight das Projekt des Verbands zur Entwicklung empfehlenswerter Formulare der syndizierten Asset-basierten Kreditgeschäft-Dokumentation, die von Marktteilnehmern im Vereinigten Königreich genutzt werden können. Knight fungierte außerdem als Mitglied der Supply Chain Finance Working Group, die auf Anforderung der Bank of England etabliert und von der Association of Corporate Treasurers geleitet wurde.

Knight absolvierte seinen juristische Studienabschluss mit Auszeichnung an der University of Liverpool. Er war als Lehrbeauftragter an der University of Nottingham Law School tätig und ist Referent bei zahlreichen juristischen Tagungen und Branchenkonferenzen im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern.

Die Londoner Niederlassung von Crowell & Moring setzt ihr Wachstum auch in anderen juristischen Bereichen fort, u. a. werden sich Associate Lydia Taylor sowie Anwältin Stefanie Atchinson der Kanzlei im April anschließen, um mit Robin Baillie zusammenzuarbeiten.

Informationen zu Crowell & Moring LLP

Crowell & Moring LLP ist eine internationale Anwaltskanzlei mit rund 540 Anwälten, die Klienten bei Gerichts- und Schiedsverfahren sowie bei regulatorischen Fragen und Transaktionsangelegenheiten juristisch vertreten. Die Kanzlei genießt internationales Ansehen für die Rechtsvertretung von Fortune 500-Unternehmen bei Hochrisiko-Rechtsstreiten sowie für ihre fortwährende Verpflichtung für Pro-Bono-Dienste und Diversität. Die Kanzlei verfügt über Niederlassungen in Washington, D.C., New York, Los Angeles, San Francisco, Orange County, London und Brüssel.

