Führendes Cybersicherheitsunternehmen Infradata führt europäische Expansion als Nomios fort

Der Fokus von Nomios bleibt derselbe: ein vertrauenswürdiger Partner zu sein, der mit Kunden und Anbietern zusammenarbeitet, um die bestmöglichen Lösungen und Dienstleistungen in den Bereichen Cybersicherheit und Netzwerkinfrastruktur zu entwickeln. Da sich die Digitalisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft in den letzten Jahren beschleunigt hat, waren diese Lösungen und Dienstleistungen noch nie so wichtig wie heute. Viele Kunden des Unternehmens sind Teil der lebenswichtigen digitalen Infrastruktur und verlassen sich bei der Verwaltung und Überwachung ihrer Netzwerke auf Nomios.

Ad Scheepbouwer, der frühere CEO von KPN und TNT, wurde 2019 zum Non-Executive Chairman des Board of Directors ernannt. „Die wachsende Nachfrage nach Cybersicherheitsdiensten hat es dem Unternehmen ermöglicht, in immer größerem Umfang in Europa tätig zu werden. Als Nomios Group sind wir in der Lage, der größte paneuropäische Anbieter von Cybersicherheits- und Netzwerkdienstleistungen zu werden", sagt Scheepbouwer.

„Nomios spielt eine Schlüsselrolle in vielen großen Datennetzen in ganz Europa. Die Namensänderung markiert eine neue Phase auf unserem Weg. Als relativ junges Unternehmen haben wir ein erhebliches Wachstum erlebt. Wir freuen uns darauf, unsere Expansion als Nomios fortzusetzen und die digitalen Infrastrukturen unserer Kunden zu sichern und zu verbinden", sagt Sébastien Kher, CEO der Nomios Group.

www.nomios.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1667038/Nomios.jpg

SOURCE Infradata