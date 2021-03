Fujifilm reçoit la certification CE et lance son kit de tests antigéniques rapides et hautement sensibles pour le diagnostic du SARS-CoV-2 en Europe, s'appuyant sur la technologie d'amplification d'halogénure d'argent

Depuis 2011, Fujifilm commercialise des tests de diagnostic rapide et des réactifs dédiés à la grippe et autres maladies infectieuses, en utilisant sa méthode brevetée « d'immunochromatographie par amplification argentique ». Ce système a été adopté par de nombreuses institutions médicales au Japon comme un test antigénique à haute sensibilité capable de détecter des virus et des bactéries même lorsque la charge virale ou bactérienne est faible, en début de maladie.

Fujifilm est en mesure de confirmer que son test antigénique hautement sensible s'appuyant sur l'immunochromatographie par amplification argentique est également adapté au SARS-CoV-2. La société a développé un kit de tests antigéniques pouvant étudier rapidement et méticuleusement la présence d'antigènes SARS-CoV-2 dans les échantillons, et détecter le virus à un stade précoce et avec une charge virale relativement faible. Des résultats sont produits en 10 à 13 minutes.

« Pendant la pandémie, Fujifilm a soutenu la communauté mondiale des professionnels de santé dans la gestion complexe de l'urgence », a déclaré M. Masaharu Fukumoto, vice-président principal de la division systèmes médicaux chez FUJIFILM Europe GmbH. « Elle l'a fait par le biais de ses solutions de diagnostic et d'IA/TI afin que les patients atteints de la COVID-19 puissent être traités avec le plus grand soin et la plus grande précision. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de fournir un soutien supplémentaire au diagnostic précoce de la COVID-19, grâce à un test antigénique rapide, capable de fournir un résultat hautement sensible pour une détection précoce. Nous avons utilisé notre méthode brevetée d'immunochromatographie par amplification argentique, qui amplifie plus de 100 fois les particules du signal et augmente la sensibilité, et qui a le potentiel d'améliorer la détection chez davantage de patients asymptomatiques porteurs du virus de la COVID-19 à un stade précoce. »

Le test antigénique rapide de Fujifilm utilise des échantillons prélevés par des écouvillons nasopharyngiens et peut être effectué dans les sites dédiés comme en environnement hospitalier, ce qui permet un résultat plus rapide que les tests de laboratoire actuels.

Le groupe Fujifilm a aussi contribué à accélérer le dépistage du SARS-CoV-2 en fournissant des réactifs de test PCR et les réactifs à utiliser avec le système d'immno-essais entièrement automatisé « μTASWako g1 »***5, capable d'effectuer des tests PCR simples, rapides et entièrement automatisés (le μTASWako g1 et ses réactifs SARS-CoV-2 ne sont actuellement disponibles qu'au Japon). En fournissant une large gamme de produits et de services qui répondent aux besoins des professionnels de santé en première ligne, le groupe Fujifilm continue de contribuer à l'amélioration de l'efficacité des tests SARS-CoV-2 et à l'amélioration de la qualité des soins médicaux.

Pour en savoir plus sur la TECHNOLOGIE D'AMPLIFICATION ARGENTIQUE,cliquez ici et lisez l'évaluation de la technologie ou découvrez-en davantage en regardant la vidéo animée.

Pour tout complément d'information : https://www.fujifilmivd.com/covid19-test

*Nom officiel du nouveau coronavirus

**L'immunochromatographie est une méthode de test dans laquelle un échantillon (par exemple un écouvillon nasopharyngien) est traité dans un réactif. Si l'échantillon contient une substance à tester (par exemple un virus), celle-ci se lie à un anticorps marqué dans le réactif pour générer un complexe immun. Lorsque le complexe est capturé par un anticorps préalablement enduit le long d'une ligne de détection, cette ligne se colore, indiquant un résultat positif (contenant des antigènes). La méthode produit des résultats facilement et rapidement, et est donc fréquemment utilisée pour détecter une maladie infectieuse qui nécessite un traitement rapide.

***5Dispositif médical au numéro de notification 27B3X00024000016, fabriqué et commercialisé par FUJIFILM Wako Pure Chemical Corporation

À propos de Fujifilm en Europe

Fujifilm exploite plus de 50 entreprises et succursales du groupe en Europe, et emploie plus de 4 500 personnes dans les secteurs de la R&D, de la fabrication, des ventes et des services, avec FUJIFILM Europe GmbH, basée à Düsseldorf, en Allemagne, opérant comme siège stratégique pour la région. Dans toute l'Europe, les entités de Fujifilm sont présentent dans une variété d'industries, y compris les dispositifs médicaux, les produits biopharmaceutiques, les matériaux électroniques, les produits industriels, les produits chimiques, les systèmes graphiques, les dispositifs optiques, le stockage de données et tous les aspects de la photographie. Au cours des 20 dernières années, la société s'est davantage concentrée sur les soins de santé, du diagnostic à la prévention et au traitement. Aujourd'hui, Fujifilm en Europe fournit l'ensemble des soins aux patients, en plus de la recherche, du développement et de la fabrication de traitements avancés, de thérapies géniques et de vaccins, tout en fournissant des supports de culture cellulaire et des solutions de médecine régénérative.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : www.fujifilm.eu

À propos de FUJIFILM Holdings Corporation

Basée à Tokyo, au Japon, la société FUJIFILM Holdings Corporation apporte des solutions de pointe à un large éventail d'industries mondiales en tirant parti de ses vastes connaissances et des technologies fondamentales développées dans sa quête constante de l'innovation. Ses technologies de base brevetées contribuent à divers domaines, notamment les soins de santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits documentaires. Ces produits et services sont basés sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice clos au 31 mars 2020, la société a enregistré un chiffre d'affaires mondial de 21 milliards de dollars, à un taux de change de 109 yens pour un dollar. Fujifilm est engagée en faveur d'une gestion responsable de l'environnement et d'une bonne citoyenneté d'entreprise.

Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site : https://www.fujifilm.com/

