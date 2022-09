Fujifilm reçoit l'accord réglementaire pour son écho-endoscope de dernière génération (EG-740UT) qui permet la compatibilité de sa gamme d'écho-endoscopes avec le système d'échographie ARIETTA (ARIETTA 850 FF ENDO(*1))

Fujifilm a développé un écho-endoscope thérapeutique de nouvelle génération, l'EG- 740UT , conçu pour les procédures écho-endoscopiques diagnostiques et thérapeutiques complexes.

Le système d'échographie ARIETTA haut de gamme de Fujifilm Healthcare (*1) est désormais approuvé pour une utilisation avec la gamme d'écho-endoscopes de Fujifilm (*2) afin d'offrir une solution puissante et complète.

DUSSELDORF, Allemagne, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'écho-endoscopie est une procédure réalisée à l'aide d'un endoscope équipé d'un transducteur à ultrasons qui émet et reçoit des ondes ultrasonores dans le tractus gastro-intestinal, tel que l'œsophage, l'estomac et le duodénum, pour fournir des images qui peuvent permettre aux médecins d'identifier les structures anatomiques et la pathologie associée. Le positionnement exact et la taille de la pathologie ainsi que le grade du cancer peuvent être déterminés à l'aide de cette technique spécialisée. L'écho-endoscopie est largement utilisée en particulier pour l'examen détaillé et le diagnostic des lésions pancréatiques et biliaires (*3). Au cours des dernières années, l'écho-endoscopie assistée avec aiguille d'aspiration, dans laquelle une aiguille est guidée et insérée dans un kyste ou une lésion au moyen de l'imagerie échographique, est utilisée pour collecter des cellules et des tissus afin d'effectuer des diagnostics histopathologiques. De plus, l'écho-endoscopie interventionnelle est de plus en plus largement adoptée pour les applications thérapeutiques impliquant l'anatomie pancréatique et biliaire. (*4,5).

FUJIFILM Corporation a développé un écho-endoscope, l'EG-740UT, pour le tractus gastro-intestinal supérieur. L'EG-740UT est équipé d'un mécanisme de verrouillage du fil-guide spécifique et d'une nouvelle extrémité distale. Sa conception permet d'avoir les instruments endoscopiques dans le champ de vision, dans le but d'améliorer l'efficacité et la convivialité de l'écho-endoscope pendant la procédure.

L'écho-endoscope EG-740UT de Fujifilm a amélioré la sensibilité de transmission et de réception échographique en adoptant un transducteur haute performance nouvellement développé. La qualité de l'image ultrasonore de Fujifilm est donc grandement améliorée. De plus, ce nouvel écho-endoscope est équipé du mécanisme « G-LOCK », qui peut bloquer le fil guide lors de changements per-opératoire d'instruments, réduisant ainsi la complexité et la durée de cette action. En outre, en revisitant la configuration de l'optique, du transducteur et du canal opérateur, ainsi qu'en augmentant le diamètre du canal de travail et en réduisant la taille de la pointe de l'endoscope, Fujifilm a conçu un écho-endoscope qui offre des performances cliniques haut de gamme et complètes, du diagnostic au traitement.

En combinant l'écho-endoscope EG-740UT de dernière génération de Fujifilm avec l'ARIETTA 850, Fujifilm a l'intention de fournir une qualité d'image échographique exceptionnelle avec une capacité thérapeutique avancée. L'« ARIETTA 850 FF ENDO » de Fujifilm Healthcare est équipé de la technologie de transmission et de réception par ultrasons « eFocusing » de Fujifilm Healthcare et de la technologie de traitement d'image « Carving Imaging » permettant d'avoir des images échographiques nettes des zones superficielles aux zones les plus profondes de l'abdomen. En outre, l'ARIETTA est équipé de diverses applications de diagnostic telles que « Élastographie Tissulaire en temps Réel », qui utilise la couleur pour exprimer les variations de l'élasticité des tissus, et « Mesure des Ondes de Cisaillement », qui peut évaluer quantitativement l'élasticité du tissu. Les nouveaux EG-740UT et Arietta 850 seront mis en vente à partir de janvier 2023. Fujifilm a l'intention de dévoiler l'EG-740UT et l'Arietta 850 lors de la United European Gastro Week (UEG Week) qui se tiendra à Vienne, en Autriche, à partir du 8 octobre 2022.

Takemasa Kojima, Vice-Président - Endoscopie chez FUJIFILM Europe GmbH, a déclaré :



« La compatibilité des écho-endoscopes haute performance de Fujifilm avec l'équipement de diagnostic échographique de Fujifilm Healthcare était très attendue depuis l'acquisition de l'activité d'imagerie diagnostique d'Hitachi en 2021. Nous sommes extrêmement fiers que cette étape importante se soit concrétisée. Nous continuerons avec vigueur à réunir des technologies, des produits et des services exclusifs de pointe pour fournir des solutions d'endoscopie qui offriront de meilleurs résultats aux patients. »

Kurt Lauriers, Spécialiste Clinique Echo-Endoscopie chez FUJIFILM Europe GmbH, a déclaré :



« Travailler avec la meilleure technologie d'échographie tout au long de ma carrière a été un véritable privilège, d'autant plus que j'ai pu aider les professionnels de la santé à fournir les meilleurs soins aux patients dans certaines des circonstances les plus tragiques. Cependant, ce nouveau développement nous amène vers de nouveaux sommets et je suis incroyablement fier que nous puissions continuer sur cette voie en repoussant les limites de nos capacités technologiques et en fournissant des solutions d'endoscopie qui améliorent la qualité de vie des patients. »

*1. « ARIETTA 850 FF ENDO » indique « ARIETTA 850 ».

Nom du produit « Système d'échographie diagnostique ALOKA ARIETTA 850 », GMDN « 40761 », Nom générique « Système d'imagerie par ultrasons à usage général »

*2. Nom du produit « Endoscope à ultrasons EG-740UT », « Endoscope à ultrasons EG-580UT », « Endoscope à ultrasons EG-580UR », GMDN « 36951 », Nom générique « Gastroduodénoscope à ultrasons flexible »

*3. Hôpitaux universitaires de Coventry et Warwickshire, Informations pour les patients

https://www.uhcw.nhs.uk/download/clientfiles/files/Patient%20Information%20Leaflets/Medicine/Endoscopy/118589_Endoscopic_Ultrasound_(796).pdf

*4. Yosuke Nakai et al. Vers les meilleures pratiques en matière d'aspiration endoscopique à l'aiguille fine guidée par ultrasons (EUS-FNA), endoscopie gastro-entérologique2014:56:7, 2141-49

*5. Hiroyuki Isayama et al. Clinical practice guidelines for safe performance of endoscopic ultrasound/ultrasonography-guided biliary drainage: Journal of Japan Biliary association 2018, 2019:33:5, 793-816

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1496681/Fujifilm_Logo.jpg

SOURCE Lexington Communications