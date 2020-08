FUJIFILM Sonosite lance un nouvel échographe Point-of-Care offrant un format adaptable, un flux de travail optimisé et la meilleure clarté d'image de toute l'histoire de Sonosite

AMSTERDAM, 10 août 2020 /PRNewswire/ -- La société FUJIFILM Sonosite, Inc., spécialiste dans le développement de solutions avancées d'échographie le Point-Of-Care (POCUS) et partie intégrante de la gamme de produits Fujifilm Healthcare, a annoncé le lancement de son nouvel échographe Sonosite PX. Sonosite PX est la nouvelle génération d'échographes POCUS adaptable suivant l'environnement de travail Sonosite offrant la clarté d'image la plus avancée que l'on ait jamais vue sur un système Sonosite, et des fonctionnalités permettant d'accroître l'efficacité du flux de travail.

« Chaque aspect du Sonosite PX a été spécifiquement conçu pour clinicien travaillant en première ligne. Nous avons conçu le Sonosite PX pour les à aider dans de nombreuses spécialités médicales à soigner les patients plus efficacement à l'endroit le plus important : même où ils se trouvent » a déclaré Rich Fabian, président et responsable des operations de FUJIFILM Sonosite, Inc. « Afin d'optimiser l'ergonomie de travail et gagner en efficacité, le système dispose d'une surface de travail innovante et adaptable qui peut être utilisée en position horizontale ou verticale en fonction des besoins spécifiques de l'examen. La clarté exceptionnelle de l'image est le résultat d'une nouvelle technologie d'imagerie exclusive. Avec une vision plus claire et plus précise de l'anatomie, le Sonosite PX apporte un degré de confiance inégalé au moment de réaliser des diagnostics et des procédures. »

Comme avec tous les échographes POCUS Sonosite, Sonosite PX est construit selon les mêmes normes de durabilité, de fiabilité et de facilité d'utilisation sur lesquelles compte le personnel médical dans le monde entier. L'échographe et la nouvelle famille de sondes résistent aux chutes d'un mètre et sa surface de travail est scellée jusqu'aux bords pour en faciliter le nettoyage et la désinfection. Lorsque le Sonosite PX est monté sur son support, la position de la console de travail est adaptable et offre à l'opérateur une ergonomie optimale, tandis que son faible encombrement et sa hauteur réglable permettent de le positionner au plus près du patient. Les informations essentielles à la réalisation d'un examen, telles que les informations relatives au patient, les rapports et les feuilles de travail, sont placées de façon intuitive dans un seul et même endroit, permettant à l'opérateur de gagner du temps lorsqu'il navigue dans l'interface utilisateur de l'échographe.

Diku Mandavia (MD, FACEP, FRCPC) directeur général adjoint et directeur médical de FUJIFILM Sonosite, Inc. a expliqué : « Le clinicien ne cesse d'élargir son utilisation de l'échographie. Avec le Sonosite PX, ils peuvent utiliser un seul et même échographe pour différents flux de travail, car l'appareil s'adapte à leurs divers besoins. » L'interface utilisateur du Sonosite PX est simplifiée et affiche les commandes, calculs et annotations les plus utilisés. Le Dr Mandavia a précisé : « Le système dispose de deux applications cardiaques qui permettent aux opérateurs de choisir entre recueillir des informations ciblées sur le cœur pour déterminer le bien-être global du patient ou bien rechercher des troubles cardiaques spécifiques avec des calculs plus complets qui fournissent une analyse détaillée de la structure et de la fonction du cœur. L'opérateur peut par conséquent choisir le type d'examen cardiaque qui correspond le mieux à ses besoins. De plus, dans le cadre de notre engagement en matière de formation, nous avons considérablement enrichi nos vidéos de formation en animation 3D, qui sont très importantes pour les nouveaux utilisateurs. Le Sonosite PX intègre plus de 100 didacticiels de formation à suivre en temps réel ; il s'agit de la bibliothèque la plus vaste de tous les échographes Point-Of-Care. »

Reconnaissant l'importance d'un dossier médical personnel (DMP) bien documenté, le Sonosite PX permet de documenter les résultats d'échographie directement au chevet du patient.

À propos de Fujifilm Sonosite

FUJIFILM Sonosite, Inc. est le pionnier en échographie au chevet du patient et Point-Of-Care et leader de l'industrie des micro-ultrasons ultra haute fréquence. Établie près de Seattle, la société est représentée par un réseau de distribution mondial dans plus de 100 pays. Les systèmes compacts et portables Sonosite élargissent le champ d'application des échographes dans l'ensemble du spectre clinique en proposant à moindre coût des solutions d'échographie haute performance utilisables sur les lieux de prise en charge des patients. Pour plus d'informations, consultez www.sonosite.com.

Établie à Tokyo, au Japon, FUJIFILM Holdings Corporation fournit des solutions de pointe à un large éventail d'industries mondiales en tirant parti de sa profonde connaissance et des technologies fondamentales qu'elle a développées dans sa recherche constante d'innovations. Ses technologies de base exclusives contribuent à divers domaines, dont la santé, les systèmes graphiques, les matériaux hautement fonctionnels, les dispositifs optiques, l'imagerie numérique et les produits documentaires. Ces produits et services reposent sur son vaste portefeuille de technologies chimiques, mécaniques, optiques, électroniques et d'imagerie. Pour l'exercice clos le 31 mars 2020, le chiffre d'affaires mondial de la société s'élève à 21 milliards de dollars (taux de change de 109 yens pour un dollar). Fujifilm s'attache à promouvoir une gestion responsable de l'environnement et une bonne conduite citoyenne au sein de la société. Pour en savoir plus, consultez le site www.fujifilmholdings.com.

