Fujitsu lança ScanSnap iX1600 de alta velocidade, criando ponte para ambiente de trabalho remoto mais eficiente

"Com as rápidas mudanças no modo de trabalho devido aos efeitos da COVID-19, um dos obstáculos para o home office é o papel. Em pesquisa realizada pela PFU Limited no Japão, 95% dos usuários responderam que a produtividade do trabalho em casa aumentou com a digitalização. A série ScanSnap se conecta perfeitamente a várias aplicações e oferece suporte a um estilo de trabalho sem fronteiras, promovendo a utilização e compartilhamento de informações de forma eficiente", afirma Yuichiro Takashima, Diretor de Imaging Products da Fujitsu do Brasil. O ScanSnap iX1600, modelo evoluído da série ScanSnap, permite a digitalização em velocidades de 40 ppm/80 ipm (documentos de tamanho A4, em cores, 300dpi), 33% mais rápido que sua versão anterior, iX1500. Além disso, conta com software dedicado ao ScanSnap, o ScanSnap Home, que passou por melhorias de funcionalidade, usabilidade e operação sem estresse com tempos de inicialização e geração de PDF pesquisável mais rápidos.

O ScanSnap Home 2.0 agora é capaz de processar 10 páginas (20 lados) em apenas 25 segundos*1. A digitalização é extremamente fácil com apenas um toque nos ícones de perfil na tela touch de 4,3 polegadas. O iX1600 permite que diferentes usuários filtrem os perfis configurados para exibir seus ícones pessoais, facilitando a operação. Além disso, a compatibilidade Wi-Fi (2,4 GHz) permite conexão sem fio a computadores para acesso rápido aos documentos, a qualquer hora, em qualquer lugar. Já o ScanSnap iX1400 é um modelo de conexão USB com operação simples por meio de um único botão. Mantendo o básico do iX1600, o iX1400 é um modelo econômico ideal para digitalização ao computador.

iX1600

ScanSnap iX1600 é o modelo principal mais recente da série ScanSnap. Ele oferece uma experiência de digitalização confortável com uma tela sensível ao toque de 4,3 polegadas e conectividade Wi-Fi. Os ícones de perfil na tela sensível ao toque podem ser personalizados para atender às suas necessidades. A organização e utilização de dados são concluídas com apenas um toque. As licenças para até 4 usuários acompanham o produto, o que o torna o modelo ideal para o compartilhamento da equipe. A compatibilidade com Wi-Fi 2,4 GHz permite conexão sem fio a computadores e dispositivos inteligentes.

iX1400

ScanSnap iX1400 é o modelo dedicado a fornecer uma experiência simples de operação com apenas um toque, mantendo a mesma velocidade de digitalização e qualidade de imagem do iX1600. O modelo torna a digitalização diária fácil para preencher a lacuna entre o físico e o digital, possuindo interface simples one touch e de conexão USB simples e segura para digitalização em ambientes onde o uso de Wi-Fi é limitado.

"ScanSnap Home" auxilia no gerenciamento e utilização fácil e rápida

O ScanSnap Home é um software que combina múltiplas funções voltadas ao gerenciamento e utilização de documentos, bem como a personalização do scanner. Desde o lançamento do ScanSnap Home, várias atualizações foram implementadas, como a adição do Quick Menu, o aumento da velocidade de criação de PDF pesquisável e a adição de perfis mais fáceis de usar.

Sobre a série ScanSnap

A série ScanSnap vem com uma variedade de modelos, desde o uso móvel até o uso em desktop, podendo ser usado no Windows/Mac e iOS /iPadOS/Android, no caso dos modelos compatíveis com Wi-Fi.

Preços de Lançamento

O preço de tabela e as programações de lançamento variam de acordo com a região.

Sobre PFU Limited

A PFU Limited, uma subsidiária da Fujitsu Limited, é uma empresa global de US $ 1,3 bilhão que projeta, desenvolve, fabrica e comercializa globalmente hardware, produtos periféricos, software empresarial e sistemas. A PFU é uma das empresas líderes mundiais de scanner de documentos, que oferece um amplo portfólio de scanners de documentos para uso pessoal, de mesa, grupos de trabalho e de produção de alto volume. A PFU está envolvida no negócio de scanner de imagem de documentos há mais de 30 anos. Para obter mais informações, consulte https://www.pfu.fujitsu.com/en/.

Sobre a Fujitsu do Brasil

A Fujitsu é a empresa japonesa líder em tecnologia da informação e da comunicação (TIC), oferecendo uma gama completa de produtos, soluções e serviços de tecnologia. No Brasil está presente há mais de 40 anos, com soluções e serviços para os segmentos de telecomunicações, financeiro, industrial, automotivo, entre outros. Com escritórios em São Paulo, Barueri, Rio de Janeiro e Brasília, é também o headquarter da América do Sul, responsável pelas filiais da Argentina, Chile e Colômbia. Aproximadamente 132 mil colaboradores dão suporte aos clientes da companhia em mais de 100 países. A empresa utiliza sua experiência e o poder das TICs para construir o futuro da sociedade com seus clientes. No último ano fiscal, a Fujitsu Limited reportou lucro referente a US$ 36 bilhões, o equivalente a 4,0 trilhões de ienes. Para obter mais informações, consulte o site da Fujitsu https://www.fujitsu.com/br/.

Notas:

1. Com base nos benchmarks da PFU Limited com ScanSnap Home 2.0 e iX1600 em sistemas operacionais Windows 10.

