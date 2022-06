FUN WINE KÜNDIGT LEGENDÄRE MUSIKKÜNSTLERIN CHRISTINA AGUILERA ALS „CHIEF CULTURE OFFICER" AN

Im Vorfeld ihres Auftritts beim diesjährigen LA Pride Festival wird Christina Aguilera am 9. und 10. Juni in Zusammenarbeit mit Fun Wine ein Merchandise Pop-up in Los Angeles veranstalten. Am Abend des 8. Juni findet eine exklusive Voreröffnungsveranstaltung statt, zu der Medienvertreter, Influencer sowie Freunde und Familie eingeladen sind. Bei diesem Pop-up haben die Kunden den ersten Zugang zu Christinas Stolz-Artikeln und die exklusive Möglichkeit, Fun Wine zu probieren.

Christina Aguilera, „Chief Culture Officer" bei Fun Wine, sagte zu ihrer Ernennung :

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit, „Chief Culture Officer" von Fun Wine zu werden. Ich bin nicht nur ein Weinliebhaber, sondern auch ein Befürworter der Förderung des Selbstausdrucks, was sich mit der farbenfrohen und kreativen Ästhetik von Fun Wine deckt. Meine erste Zusammenarbeit mit der Marke wird meine Rolle als „Chief Culture Officer" auf ganz besondere Art und Weise einläuten, denn wir feiern Individualismus, Spaß, Kreativität und Kultur mit der LGBTQ+ Community zum Pride Month am 8., 9. und 10. Juni in unserem Merch Pop-Up Shop!"

Der Gründer und CEO von Fun Wine, Joe Peleg, erzählt:

„Das Herzstück der Marke war schon immer die Überzeugung, dass es Spaß machen kann und sollte, sich selbst zu finden und auszudrücken. Es gibt keine bessere Person für dieses Amt als Christina, denn sie verkörpert alles, was uns am Herzen liegt. Wir werden sehen, wie Christina mit unserem ersten Projekt bei der LA Pride im Juni in Aktion tritt. Darauf folgt eine ganze Reihe von Aktivitäten, die Fun Wine weiter voranbringen und für jeden, der mit der Marke in Berührung kommt, eine positive Veränderung bewirken werden. Willkommen im Team, Christina!"

Über Christina Aguilera

Christina Aguilera ist eine mit dem Grammy ausgezeichnete Singer-Songwriterin, die für ihre kraftvolle Stimme und ihre Hits bekannt ist. Im Laufe ihrer Karriere hat sie weltweit mehr als 43 Millionen Platten verkauft. Aguilera hat fünf Nummer-1-Singles in den Billboard Hot 100 erreicht und ist damit die vierte Künstlerin, die die Charts in drei aufeinanderfolgenden Jahrzehnten (1990er, 2000er und 2010er) anführt. Sie hat sechs Grammy Awards gewonnen, darunter einen Latin Grammy Award. Außerdem erhielt sie einen Stern auf dem Hollywood Walk of Fame und wurde als einzige Künstlerin unter 30 Jahren in die Liste der 100 größten Sängerinnen aller Zeiten des Rolling Stone Magazine aufgenommen. Außerdem erhielt sie 2021 bei den People's Choice Awards den ersten Music Icon Award. Aguilera setzt ihre Stimme weiterhin für den guten Zweck ein, indem sie als globale Sprecherin für Yum! Brands Welthungerhilfe hat seit 2009 dazu beigetragen, mehr als 150 Millionen US-Dollar für das Welternährungsprogramm und andere Organisationen zur Bekämpfung des Hungers zu sammeln. Sie wird weiterhin von Roc Nation, CAA und imPRint vertreten. www.christinaaguilera.com

Über Fun Wine

Fun Wine ist ein aus Miami stammender Weincocktail, bei dem der Geschmack an erster Stelle steht und der durch die Inspiration der Selbstdarstellung Spaß macht. Jede der sechs Geschmacksrichtungen mit natürlichen Zutaten ist voller Leben, voller Persönlichkeit und Individualität sowie einem unvergleichlichen Geschmack, der mit nur 59 Kalorien pro 5 oz Ausgießung und mit Mönchsfrucht gesüßt einen Schlag versetzt. Zu den Fun Wine-Geschmacksrichtungen gehören Peach Passion Moscato™, Coconut Pineapple Chardonnay™, Strawberry Rosé Moscato™ und Sangria sowie The Cafe Graffiti Collection™ - Espresso Cabernet™ und Cappuccino Chardonnay™. Jede Geschmacksrichtung wird in einer schön gestalteten 750-ml-Glasflasche und 330-ml-Aluminiumflaschen verkauft. Besuchen Sie Funwine.com oder @funwineofficial um mehr zu erfahren.

