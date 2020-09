FUN WINE® vai transformar o setor de bebidas usando MONK FRUIT pela primeira vez no seu lançamento da HARD BUBBLY COLLECTION™ e com suas primeiras garrafas de vinho de alumínio individuais de 330 ml

Todos os seis sabores do FUN WINE terão 59 calorias por 148 ml, menos da metade do conteúdo calórico do vinho tradicional e o mais baixo no mundo para um produto de vinho com 5,5% de teor alcóolico. Todos os seis são produzidos com ingredientes totalmente naturais e sem glúten, e todos são fabricados numa fábrica com certificação de instalações veganas na União Europeia. A nova coleção será distribuída nos Estados Unidos a partir do quarto trimestre de 2020 para mais de 150 atacadistas atuais e novos da FUN WINE. Em 2021, a FUN WINE dará continuidade à sua expansão nos Estados Unidos e mundialmente.

Joe Peleg, fundador e CEO da FUN WINE, declarou: "Estamos muitos entusiasmados em ver que em tão pouco tempo nós nos tornamos a marca de vinho aromatizado em mais rápido crescimento nos Estados Unidos. E além dessa nossa expansão nos EUA, com mais de 150 distribuidores novos e atuais, estamos em processo acelerado de expansão em nível internacional, onde continuamos cultivando relacionamentos com os principais importadores, distribuidores e redes de varejo de grande porte em seis continentes: Ásia, África, Austrália, Europa e América do Norte e América Central."

Novas garrafas de alumínio de 330 ml – A FUN WINE também apresentou hoje um conceito disruptivo de embalagem no qual trabalhou por mais de um ano para ser usada pelo setor de vinhos como uma alternativa para as latas. Trata-se de uma garrafa de alumínio reciclável de 330 ml criada especialmente para as características químicas do vinho. FUN WINE é atualmente vendido em garrafas de vidro de 750 ml e em latas de 250 ml. No quarto trimestre, as garrafas de alumínio de 330 ml serão introduzidas.

Sobre a FUN WINE FUN WINE® é um vinho para todos os dias, "Better for You" ("Melhor para Você"),de baixo teor alcóolico, baixas calorias, aromatizado, totalmente natural e ligeiramente gasoso disponível em sabores ousados, premiados e refrescantes, que foi premiado pelas suas garrafas de inspiração artística baseadas na arte, na moda e na cultura musical singulares de Miami. As garrafas são criadas por Miguel Paredes, o famoso artista pop e de grafite de Miami. Com uma presença global cada vez maior, FUN WINE já está disponível nos Estados Unidos e está em processo de expansão para o exterior. Para obter mais informações, siga @funwineofficial ou visite https://funwine.com.

