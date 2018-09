Fundação para o Conhecimento Mohammed bin Rashid Al Maktoum - a 1a organização árabe nomeada 'Parceira para o Conhecimento' pela ONU

NOVA YORK, 21 de setembro de 2018 /PRNewswire/ -- O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) homenageou a Fundação para o Conhecimento Mohammed bin Rashid Al Maktoum (MBRF na sigla em inglês) a nomeando uma "Parceira para o Conhecimento" paralelamente à reunião da Assembleia Geral realizada na cidade de Nova York.

A homenagem à Fundação celebra 10 anos de parceria com o PNUD e a primeira vez que uma organização árabe é nomeada "Parceira para o Conhecimento". Reconhece as várias iniciativas da MBRF, principalmente o primeiro Índice Global do Conhecimento que abrange 131 países, cujos resultados foram anunciados na Cúpula do Conhecimento 2017.

Sua Excelência Jamal bin Huwaireb, CEO da MBRF, compareceu à cerimônia representando Sua Alteza Sheikh Ahmed bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, o presidente da Fundação, juntamente com Achim Steiner, administrador do PNUD; Sua Excelência Saud Al Shamsi, vice-representante permanente dos Emirados Árabes Unidos para a ONU; e Sua Excelência Mourad Wahba, administrador vice-assistente do PNUD e vice-diretor regional da Agência Regional para os Estados Árabes.

Sua Excelência bin Huwaireb destacou a sólida parceria que une a MBRF com o PNUD por uma década, afirmando que a colaboração foi "guiada pela visão de liderança dos Emirados Árabes Unidos, que há muito tempo defendem as parcerias locais e internacionais para o desenvolvimento de sociedades de conhecimento baseadas na sustentabilidade e no investimento no capital humano".

O discurso de Sua Excelência ressaltou os principais marcos atingidos durante a parceria de uma década, especificamente "O lançamento de três relatórios sobre o conhecimento desde 2009 para estudar as realidades do conhecimento no mundo árabe e o papel dos jovens em sua produção, disseminação e localização".

O CEO da MBRF também citou o lançamento em 2015 do Índice Árabe do Conhecimento e da plataforma eletrônica Knowledge4All (Conhecimento para Todos), assim como a inauguração em 2016 do Índice de Leitura Árabe que foi "bem-sucedido em desmistificar sistematicamente concepções errôneas sobre a leitura no mundo árabe", disse Sua Excelência, observando que a parceria começou a se expandir para além da região árabe em 2017 com o Índice Global do Conhecimento.

Por sua vez, Achim Steiner acrescentou que investir no conhecimento deveria ser uma prioridade para qualquer país que esteja tentando atingir a ambiciosa Visão 2030, mencionando que a parceria entre a MBRF e o PNUD está enraizada em uma visão compartilhada com foco no conhecimento como uma ferramenta para o desenvolvimento sustentável.

Enquanto isso, Saud Al Shamsi observou que o conhecimento é a principal força para o crescimento econômico e de empregos. "O Índice Global do Conhecimento oferece um roteiro para reformas e investimentos em vários setores, desde a matrícula em escolas até o trabalho", ele concluiu.

