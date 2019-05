Fundação Shakti se prepara para recrutar um milhão de mineradores globalmente

Incentivos para Early Adoption

Os early adopters são incentivados com 10.000 Shakti Coins (o equivalente a US$ 50.000) quando se inscrevem para uma licença Power Mining. Um número limitado de licenças de mineração está disponível por país durante a fase de pré-registro. Várias licenças estão disponíveis por apenas US$ 49.95. Apenas um número limitado delas incluirá os incentivos de early adopter. No momento, os first-movers são incentivados com moedas de bônus por ordem de chegada. O pré-registro será fechado quando esse limite for atingido.

Visite https://www.shakticoin.com/static/docs/opportunity.pdf – para obter os Termos e Condições completos, participar e receber recompensas de bônus.

A licença Power Mining permite que seu detentor opere um nó e faça a mineração da Shakti Coin. As licenças de mineração são um novo tipo de classe de ativos digitais no emergente setor FinTech e limitadas a uma por pessoa.

A parte IV do White Paper da Shakti fará uma apresentação matemática convincente de como a Shakti Coin pode servir ao indivíduo e à sociedade para uma maior inclusão e igualdade financeira, e está programado para ser lançado na terceira semana de maio de 2019.

Sobre a Shakti Coin:

O projeto Shakti Coin é uma iniciativa internacional comunitária que existe independentemente de qualquer afiliação com a indústria, governo, religião ou partido político. A Fundação Shakti Suíça é uma organização sem fins lucrativos com sede em Zug, Suíça, encarregada de fornecer supervisão da conformidade e apoio ao ecossistema Shakti.

Saiba mais em https://www.shakticoin.com

Fundação Shakti Suíça

secretariat@shakticoin.com

Rigistrasse, 2 CH-6300

Zug, Suíça

Tel.: +41-41-266-07-67

FONTE Swiss Shakti Stiftung

