Fundación We The Best se asocia con Direct Relief y simplehuman para combatir al COVID-19

MIAMI, 30 de marzo de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- DJ Khaled y Nicole Tuck anuncian la asociación de su Fundación We The Best con Direct Relief y simplehuman para colaborar en la provisión de insumos adicionales a los trabajadores de la salud en la línea del frente en los hospitales locales de Nueva York y Miami.

La pandemia de COVID-19 ha creado una necesidad urgente de equipos de protección para los médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud convocados para mantener servicios de salud regulares, y además atender a quienes se enfermen gravemente y enfrenten el riesgo de muerte por los efectos del virus.

Inspirados por la historia de su amiga y diseñadora con sede en Miami Gelareh Mizrahi, cuyo hermano está en la línea de fuego en un hospital de Brooklyn, Khaled y Nicole se sumaron a sus esfuerzos y han estado trabajando con Direct Relief para darles a los más vulnerables el equipamiento que necesitan. Sus esfuerzos combinados proporcionaron 10.000 máscaras, guantes y docenas de kits de equipos de protección personal para los trabajadores del sector de la salud.

"Ayudar a nuestra comunidad local cuando y donde podamos ha sido siempre nuestra misión desde que iniciamos la Fundación We The Best allá en 2018. Al asociarnos con Direct Relief, Nicole y yo podemos llegar al personal médico que corre el mayor riesgo en los hospitales locales de Nueva York y Miami. Para nosotros es importante cuidar a los que nos cuidan", comentó DJ Khaled.

Direct Relief se ha movilizado rápidamente para poner equipos de protección – máscaras N95, máscaras quirúrgicas, protectores faciales y desinfectantes para manos – en las manos de tantos trabajadores de la salud en la línea de frente como sea posible, con entregas de emergencia que se envían a diario a clínicas comunitarias sin ánimo de lucro y a centros de salud que atienden a las poblaciones más vulnerables del país.

"Direct Relief está tan profundamente agradecida por este acto extraordinario de generosidad personal de DJ Khaled y Nicole Tuck para ayudar a mantener seguros a los trabajadores de la salud mientras se ponen en riesgo para mantenernos seguros a todos", dijo Thomas Tighe, presidente y CEO de Direct Relief. "Este apoyo se traduce en ayuda inmediata y práctica, y es un ejemplo tan maravilloso de todos tirando juntos y haciendo todo lo que podemos para proteger a los más vulnerables".

Con la ayuda de DJ Khaled, la compañía con sede en California simplehuman proveerá miles de dispensadores manos libres de jabón para comunidades, empezando en su propia ciudad de Los Ángeles y ampliándose a todo el país. Esta iniciativa, que comienza el 1 de abril, pone el poder en manos de la gente y la invita a nominar organizaciones de sus propias comunidades para recibir en forma gratuita dispensadores manos libres de jabón y desinfectante de manos, revestidos con tecnología Nano Silver para bloqueo de gérmenes.

La Fundación We The Best es una organización 501c3 dedicada a enriquecer las vidas de la próxima generación – de la niñez a la edad adulta. Mediante el apoyo a organizaciones sin ánimo de lucro e individuos en comunidades carenciadas, We The Best se ha comprometido a esfuerzos que ayudan a los individuos a convertirse en la mejor versión de sí mismos y a convertir sus sueños en realidad.

Para obtener más información sobre el modo de sumarse a la Fundación We The Best en apoyo a Direct Relief, visite: https://www.directrelief.org/emergency/coronavirus-outbreak

FUENTE We The Best Foundation

