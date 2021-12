Fundacja charytatywna Rainwater przedstawia laureatów trzeciej edycji nagrody za prace badawcze nad mózgiem

Laureaci zostali wyróżnieni za innowacyjne odkrycia naukowe w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych

FORT WORTH, Texas, 15 grudnia 2021 /PRNewswire/ -- Rainwater Charitable Foundation, jeden z największych niezależnych fundatorów badań nad chorobami neurodegeneracyjnymi, poinformował dzisiaj, że dr Alison Goate (Jean C. and James W. Crystal profesor i przewodnicząca katedry genetyki Icahn School of Medicine w Mount Sinai) oraz dr Martin Kampmann (profesor nadzwyczajny chorób neurodegeneracyjnych Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco) zostali tegorocznymi laureatami odpowiednio nagrody Rainwater za wybitne innowacje w badaniach neurodegeneracyjnych oraz nagrody Rainwater dla innowacyjnego naukowca rozpoczynającego karierę.

Dr Goate, Jean C. and James W. Crystal profesor i przewodnicząca katedry genetyki w Icahn School of Medicine w Mount Sinai, od ponad trzydziestu lat jest liderem w dziedzinie genetyki tauopatii. Jej wczesne prace koncentrowały się na mendlowskich formach demencji, co doprowadziło do zidentyfikowania mutacji w APP, PSEN1 i MAPT jako przyczyny choroby Alzheimera i otępienia czołowo-skroniowego. Te przełomowe odkrycia utorowały drogę badaniom mechanistycznym i opracowaniu terapii. W ostatnich latach dr Goate odegrała kluczową rolę w wykorzystaniu dwu- i trójwymiarowych kultur organoidalnych w celu lepszego zrozumienia wpływu wariantów na ryzyko demencji, zapewniając wgląd w zmiany molekularne wywołane przez te genetyczne czynniki ryzyka.

„Ta nagroda ma dla mnie szczególne znaczenie, gdyż od ponad 10 lat jestem zaangażowana w działalność Konsorcjum Tau, programu Fundacji Charytatywnej Rainwater – powiedziała dr Goate. - To, co robię, wymaga pracy zespołowej i wspólnego gromadzenia wiedzy, aby razem zmieniać rzeczywistość. Przyjmując tę nagrodę, wiem, że jestem przedstawicielką szerokiej grupy osób i że nie byłabym w tym miejscu, w którym jestem, bez tych wszystkich osób".

Dr. Kampmann,profesor nadzwyczajny w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych na Uniwersytecie Kalifornijskim w San Francisco, wraz ze swoim laboratorium przeprowadził pierwsze genomiczne badania CRISPR na ludzkich neuronach w celu systematycznej identyfikacji genów kontrolujących przeżywalność neuronów. Odegrał on również kluczową rolę w sformułowaniu pierwszego molekularnego opisu neuronów, które są szczególnie wrażliwe w chorobie Alzheimera. Praca dr Kampmanna dowodzi jego niezwykłej zdolności do łączenia najnowocześniejszych technologii i niesłabnącej determinacji w odkrywaniu tajemnic biologicznych.

„To dla mnie zaszczyt, że zostałem wyróżniony tą niesamowitą nagrodą, i jestem wdzięczny za wsparcie ze strony Fundacji Charytatywnej Rainwater oraz społeczności badaczy zajmujących się tauopatią - powiedział dr Kampmann. - To, że fundacja w tak znaczący sposób wspiera nasze badania, umożliwiając nam wprowadzanie nowych metod w dziedzinie Tau, jest dla mnie niezmiernie ważne".

Program Nagrody Rainwater wspiera odkrycia naukowe poprzez podnoszenie świadomości na temat luk w badaniach neurodegeneracyjnych, wprowadzanie nowych badaczy do dziedziny tauopatii oraz nagradzanie osiągnięć naukowych, które mogą prowadzić do innowacyjnych, skutecznych metod leczenia. Program promuje cztery główne kategorie wyróżnień. Nagrody za wybitne innowacje (250000 USD) i dla początkujących naukowców (150000 USD) zostaną przyznane podczas Global Tau 2022, 23 lutego 2022 r. w Waszyngtonie. Program Nagród Rainwater promuje również nagrody za wyzwania, które będą przyznawane wyłącznie po osiągnięciu określonych przełomowych etapów naukowych lub nowych metod leczenia. Te wyróżnienia zaczynają się od 2 mln USD za zaspokajanie konkretnych potrzeb w zakresie rozwoju modeli klinicznych, wczesnego wykrywania, biomarkerów i podstawowego zrozumienia mechanizmu choroby, aż do 10 mln USD za zatwierdzony przez FDA lek, który zapobiega i/lub odwraca uszkodzenia spowodowane przez PSP. Nagrody w kategoriach kamieni milowych i odkryć przełomowych będą przyznawane w przyszłości w zależności od osiągnięć i odkryć.

„Fundacja Charytatywna Rainwater jest wdzięczna za możliwość uhonorowania dr Goate i dr Kampmanna za ich przełomowe i wymagające współpracy działania w dziedzinie chorób neurodegeneracyjnych - powiedziała dr Amy Rommel, dyrektor ds. programów naukowych Fundacji Charytatywnej Rainwater. - Nie jest żadnym zaskoczeniem, że tych dwoje światowej sławy badaczy jest również bliskimi współpracownikami, którzy razem publikowali i wspólnie pracują nad szeregiem ważnych programów".

Dr Goate i dr Kampmann zostali nominowani przez rówieśników i kolegów na podstawie opublikowanych i zrecenzowanych badań związanych z chorobami neurodegeneracyjnymi. Zostali oni wybrani na podstawie ich badań, przywództwa, mentorstwa i pozytywnego wpływu na społeczność naukową. Oboje laureaci są członkami Konsorcjum Tau, programu - zapoczątkowanego przez Fundację Charytatywną Rainwater w 2010 roku - zlecającego światowej klasy badania i odkrywanie leków w celu leczenia i zapobiegania pierwotnym tauopatiom, takim jak postępujące porażenie nadjądrowe, a także wtórnym, takim jak choroba Alzheimera. Nagrody Rainwater są finansowane niezależnie od Fundacji Charytatywnej Rainwater, zaś laureaci są nominowani przez komitet przyznający nagrody, działający niezależnie od programu Konsorcjum Tau.

Więcej informacji o tegorocznych laureatach można znaleźć na stronie www.rainwaterprize.org.

Badania medyczne Fundacji Charytatywnej Rainwater

Fundacja Charytatywna Rainwater (RCF) została założona na początku lat 90. przez znanego inwestora kapitałowego i filantropa Richarda E. Rainwatera. RCF wspiera szereg programów w zakresie edukacji K-12, badań medycznych i innych szlachetnych celów. W celu realizacji swojej misji, jaką jest przyspieszenie rozwoju nowych metod diagnostyki i leczenia zaburzeń neurodegeneracyjnych związanych z tau, zespół badań medycznych Fundacji Charytatywnej Rainwater zarządza Konsorcjum Tau oraz programem nagród Rainwater. Przy dotychczasowych inwestycjach w wysokości ponad 100 mln USD, Fundacja Rainwater przyczyniła się do wprowadzenia ośmiu metod leczenia do badań na ludziach. Więcej informacji można znaleźć na stronie http://rainwatercharitablefoundation.org/, www.rainwaterprize.org oraz https://tauconsortium.org/.

